पश्चिम महाराष्ट्र

BDS Admission: मेंढपाळाच्या लेकीची यशस्वी भरारी; साक्षी सौंदलगे हिला बीडीएससाठी शासकीय कोट्यातून प्रवेश मिळाला

Sakshi Soundalge BDS Admission, Benadi Student Success: या यशस्वी प्रवासात बेनाडी येथील मेंढपाळ समाजातील साक्षी काकासाहेब सौंदलगे हिला बंगळुरू येथील ऑक्सफर्ड डेंटल महाविद्यालयात शासकीय कोट्यातून बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे.
Sakshi Soundalge from Benadi secures BDS admission at Oxford Dental College, Bengaluru, through the government quota.

Sakshi Soundalge from Benadi secures BDS admission at Oxford Dental College, Bengaluru, through the government quota.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निपाणी :मेढपाळ समाजातील बेनाडीतील कन्या साक्षी काकासाहेब सौंदलगे हिला बंगळुरू येथील ऑक्सफर्ड डेंटल(दंतवैद्यकीय) महा विद्यालयात सरकारी कोट्यातून प्रवेश मिळाला आहे. तिच्या या लख्ख यशामुळे गावासह मेढपाळ समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. शिवाय बेनाडीच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

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