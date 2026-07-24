Gram Panchayat Corruption : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! 95 हजारांची लाच मागणारी महिला ग्रामविकास अधिकारी अन् लिपिकावर गुन्हा दाखल, गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीत खळबळ

एरंडोली (सांगली) : गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीला लागणाऱ्या साहित्य पुरवठ्याचे बिल काढण्यासाठी ९५ हजार रुपये लाचेची मागणी करणाऱ्या महिला ग्रामविकास अधिकारी आणि कार्यालयातील लिपिकावर गुन्हा दाखल केला आहे. सांगलीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई (Gram Vikas Officer ₹95,000 bribe demand in Sangli) केली. ग्रामविकास अधिकारी वर्षा शंकर कदम (वय ४०, रा. खटाव) आणि लिपिक शरद दत्तात्रय चौगुले (४० रा. गुंडेवाडी), अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या लाचखोरांची नावे आहेत..याबाबत अधिक माहिती अशी, तक्रारदारांना गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीला साहित्य पुरवण्याचे काम मिळाले होते. या कामाचे प्रलंबित बिल मंजूर करण्यासाठी ग्रामविकास अधिकारी वर्षा कदम आणि लिपिक शरद चौगुले यांनी प्रारंभी एक लाख २८ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. याबाबत तक्रारदार यांनी सांगलीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली..तक्रारीची विभागाने पडताळणी केली असता ग्रामविकास अधिकारी कदम आणि लिपिक चौगुले यांनी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करून बिल काढण्याच्या मोबदल्यात तसेच प्रलंबित बिल काढण्यासाठी एक लाख २८ हजारांच्या लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती आधी २८ हजार, नंतर पाच हजार, असे ३३ हजार कमी करून ९५ हजारांच्या लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले..MSEDCL Officer Arrested : 2 हजारांची लाच महावितरण अधिकाऱ्याला पडली महाग! ACB ची भुसावळमध्ये धाड; अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अटकेत.लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या पथकाने मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात ग्रामविकास अधिकारी वर्षा कदम आणि लिपिक शरद चौगुले यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई लाचलुचपतच्या उपअधीक्षक यास्मिन इनामदार, अंमलदार प्रीतम चौगुले, विना जाधव, अजित पाटील, चंद्रकांत जाधव, पोपट पाटील, उमेश जाधव, सलीम मकानदार, ऋषीकेश बडणीकर, प्रकाश जाधव, सुदर्शन पाटील, मनोज नीळकंठ यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.