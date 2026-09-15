Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?

सांगली : प्रख्यात सिनेअभिनेत्री आणि सांगली संस्थानचे राजे विजयसिंहराजे पटवर्धन यांच्या कन्या भाग्यश्री आज अनेक वर्षांनंतर गणेशोत्सवाच्या दिवशी सांगलीत दाखल (Bhagyashree Patwardhan Sangli) झाल्या. त्यांनी दरबार हॉलमध्ये श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर दर्शन घेतले आणि आरती केली. त्यांनी आरती केल्याच्या कारणातून वाद उघड झाला. संस्थानचे व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाली. .भाग्यश्री पटवर्धन या सांगली संस्थानचे राजे विजयसिंहराजे यांच्या कन्या आहेत. त्यांचा विवाह हिमालय दासानी यांच्यासोबत झाला आहे. लग्नानंतर अनेक वर्षे त्या न चुकता संस्था गणेशोत्सवासाठी उपस्थित राहिल्या होत्या. मध्यंतरी अंतर्गत वादावरून जावई हिमालय दासानी आणि विजयसिंहराजे पटवर्धन यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. त्यानंतर भाग्यश्री यांनी संस्थान गणपती उत्सवात दिसल्या नाहीत. आज अनेक वर्षांनंतर त्या सांगलीत आल्या होत्या. यावेळी वादाची ठिणगी पडली..परंपरेप्रमाणे आज दरबार हॉलमध्ये ‘श्रीं’ची आरती सकाळी दहा वाजता नियोजित होती. तत्पूर्वीच भाग्यश्री दरबार हॉलमध्ये दाखल झाल्या. त्यांनी गाभाऱ्यात जाऊन आरतीसाठी पुढाकार घेतला. उपस्थित पुरोहितांनीही आरतीस प्रारंभ केला..Pandharpur Vitthal Rukmini Temple Update : भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर तीन दिवस राहणार बंद, काय आहे कारण?.दरम्यान, ही माहिती मंदिरात उपस्थित व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर यांना समजली. ते तत्काळ दरबार हॉलमध्ये दाखल झाले. तिथे आरती झाल्यानंतर त्यांनी भाग्यश्री यांना जाब विचारला. तिथे त्यांच्यात शाब्दिक चकमक झडल्याचे समजले. या वादानंतर विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनीही माध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडली..ते म्हणाले, ‘‘भाग्यश्री आणि तिचे पती हिमालय दासानी यांनी संस्थानात मोठा गैरकारभार केला होता, त्यामुळेच त्यांना संस्थानातून काढून टाकण्यात आले आहे. भाग्यश्री पटवर्धन यांनी देखील मी नेमलेला उत्तराधिकारी मान्य करावा. त्यांना त्रास देऊ नये. ‘उद्या म्हातारा-म्हातारी मेल्यानंतर हे सगळं आमचंच आहे,’ असं ती म्हणते. या वादाला तुम्ही जास्त भर देऊ नका. पुढची २०० वर्षे हा उत्सव असाच थाटात सुरू राहील, अशी सर्व व्यवस्था मी केली आहे. त्यांची चिंता नको.’’.Ganpati 21 Durva : गणपतीला 21 दुर्वाच का वाहिल्या जातात? जाणून घ्या यामागचं मोठं धार्मिक आणि पौराणिक कारण.दरम्यान, सायंकाळी विजयसिंहराजे यांच्या स्वाक्षरीने पत्रकही संस्थानच्यावतीने प्रसिद्ध करण्यात आले. या पत्रकात राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन यांच्यावतीनेही भाष्य करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘यापुढे युवराज आदित्यराजे हेच गादी चालवतील. आमच्या घरात मुलगा नसल्याने आदित्यराजेंना दत्तक घेतले आहे. आम्ही त्यांचे त्याच पद्धतीने संगोपन करत आहोत. त्याच पद्धतीने संस्कारही करत आहोत. आदित्यराजे वारस असावा, हीच राजेसाहेब व माझी दोघांचीही इच्छा आहे. युवराज देवभक्त आहेत. त्यामुळे संस्थानबाबत कोणतीही काळजी वाटत नाही. काही लोक आमचा परिवार व संस्थानविरोधात कटकारस्थान व दिशाभूल करून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांच्यापासून सावध राहावे.’.विधिवत पूजेचा मान आमचा असताना भाग्यश्रीने आरती का केली, त्यामागे राजकारण काय आहे, त्याच्या पाठीमागे कोण आहे, याची माहिती मला नाही. ‘मी मुलगी आहे, त्यामुळे काहीही करू शकते,’ असा आविर्भाव तिच्यासह कुणीही बाळगू नये, जी परंपरा आहे, ती मोडून चालणार नाही. सांगलीकर हे खपवून घेणार नाहीत.-श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन.Why Is the Crow Black? : कावळ्याचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि रंजक कारण.विजयसिंहराजे पटवर्धन यांची सध्या तब्येत ठीक नसल्याने गणपती उत्सवाची परंपरा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी त्यांच्या तीन मुलींपैकी कोणी ना कुणी या ठिकाणी उपस्थित असणे गरजेचे आहे. मी आरती करण्यासाठी आले आहे. गणरायाचा सर्व सांगलीकरांना आशीर्वाद असावा, हीच प्रार्थना!-भाग्यश्री पटवर्धन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.