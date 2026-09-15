पश्चिम महाराष्ट्र

Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?

Bhagyashree Patwardhan Sangli Sansthan Ganpati aarti verbal clash 2026 : अनेक वर्षांनंतर अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन सांगलीत दाखल झाल्या. संस्थानच्या दरबार हॉलमधील गणपतीचे दर्शन घेऊन त्यांनी आरती केली. यानंतर व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाल्याचे सांगितले जाते.
Bhagyashree Patwardhan Visits Sangli Sansthan Ganpati

Bhagyashree Patwardhan Visits Sangli Sansthan Ganpati

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सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : प्रख्यात सिनेअभिनेत्री आणि सांगली संस्थानचे राजे विजयसिंहराजे पटवर्धन यांच्या कन्या भाग्यश्री आज अनेक वर्षांनंतर गणेशोत्सवाच्या दिवशी सांगलीत दाखल (Bhagyashree Patwardhan Sangli) झाल्या. त्यांनी दरबार हॉलमध्ये श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर दर्शन घेतले आणि आरती केली. त्यांनी आरती केल्याच्या कारणातून वाद उघड झाला. संस्थानचे व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाली.

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