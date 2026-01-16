Sangli Politics : सांगलीचा निकाल आला, मंत्री चंद्रकांत पाटलांची राजकीय खेळी यशस्वी; जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, विशाल पाटलांना तगडा झटका

Sangli Municipal Election BJP Success : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी ३८१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. या निवडणुकीसाठी सरासरी ६१ टक्के मतदान झाले होते. अखेर या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत सांगली महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान पटकावला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे..मिरज रोडवरील सेंट्रल वेअरहाउसच्या गोदामात आज मतमोजणी पार पडली. सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर तब्बल अडीच वर्षांनी ही निवडणूक झाल्याने या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सत्ताधारी भाजप विरुद्ध काँग्रेस–राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट) यांची आघाडी, त्यांचा अजित पवार गटासोबतचा अघोषित समझोता, तसेच शिवसेना (शिंदे गट) अशी सरळ लढत झाल्याने प्रचार अत्यंत चुरशीचा झाला होता..आरोप–प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या असल्या तरी मतदानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात चुरस दिसून आली नाही. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात काही प्रभागांमध्ये मतदान वाढले. तरीही एकूण मतदानाचा टक्का घटल्याने निकालाबाबत तर्कवितर्क सुरू होते. अखेर भाजपने बाजी मारली..पक्षनिहाय जागाभाजप – ३३राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) – १३राष्ट्रीय काँग्रेस – ०९शिवसेना (शिंदे गट) – ०२राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) – ०१.Kolhapur Political News : सतेज पाटलांवर शारंगधर देशमुखांनी नाव न घेता केली टीका, दोनचं वाक्यात पाडला कंडका.भाजपचे विजयी उमेदवारधीरज सूर्यवंशी, चेतन सूर्यवंशी, संदीप आवटी, पद्मश्री पाटील, संतोष पाटील, अतुल माने, रोहिणी पाटील, जगन्नाथ ठोकळे, लक्ष्मण नवलाई, प्राजक्ता धोत्रे, मालती खोत, माया गडदे, रवींद्र सदामते, दयानंद खोत, गणेश माळी, उज्ज्वला कांबळे, गीता पवार, प्रकाश मुळकेराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)करण जामदार, रेशमा चौधरी, शैला दुबे, शिरीन पिरजादे, प्रार्थना शिंदे, साक्षी बोरेगावे, दिग्विजय सूर्यवंशीराष्ट्रीय काँग्रेससंजय मेढे, मंगेश चव्हाण, सोनल पाटील, बबिता मेढे, फिरोज पठाण, स्मिता यमगर, वर्षा निवळकर, दीपाली पाटील, अश्विनी कदमराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)सागर दनकडेएकूणच सांगली महापालिका निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत वर्चस्व सिद्ध केले असून, सत्तास्थापनेच्या दृष्टीने भाजप आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळात महापालिकेतील सत्तासमीकरणे कोणत्या दिशेने जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.