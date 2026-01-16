पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : सांगलीचा निकाल आला, मंत्री चंद्रकांत पाटलांची राजकीय खेळी यशस्वी; जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, विशाल पाटलांना तगडा झटका

BJP Wins Sangli : सांगलीत भाजपला मोठे यश मिळाले असून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या राजकीय खेळीमुळे जयंत पाटील, विश्वजीत कदम आणि विशाल पाटील यांना तगडा झटका बसला आहे.
Chandrakant Patil political strategy

Chandrakant Patil political strategy

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Municipal Election BJP Success : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी ३८१ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. या निवडणुकीसाठी सरासरी ६१ टक्के मतदान झाले होते. अखेर या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकत सांगली महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान पटकावला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
BJP Leader
Sangli Municipal Corporation
Sangli Municipal Corporation
sangli miraj kupwad municipal corporation

Related Stories

No stories found.