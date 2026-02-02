Police investigation underway after consecutive murder incidents linked to drug abuse in Sangli city.

sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : सांगलीत जगायचं असेल तर घाबरूनच रहा! नशेखोरांच्या दहशतीने शहर हादरलं

Drug Terror : सांगली शहरात सध्या जगणे म्हणजे भीतीत वावरणे झाले आहे. चुकून धक्का लागणे, नजर भिडणे किंवा वाद घालणेही जीवावर बेतू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नशेखोरीची वाळवी शहराच्या मुळावर उठली असून एकापाठोपाठ घडणाऱ्या खून घटनांनी सांगली हादरली आहे.
Published on

सांगली : तुम्ही रस्त्यावरून सहज चालत निघालाय; चुकून कुणाला धक्का लागला, तरी वाद घालू नका. दुचाकीवरून जाताना कुणाला कट मारू नका. कुणाकडे प्रेमाने किंवा रागाने पाहू नका. एखादा चौक, शेत किंवा मोकळ्या जागेत गांजा ओढत बसलेला दिसला, तरी त्याला हटकू नका.

