Sangli Collector Transfer : सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांची अचानक बदली, अशोक काकडेंच्या जागी तरूण व्यक्तीस संधी

Sangli District Collector Transfer News : सांगलीचे नूतन जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. मैनाक घोष यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सध्या धाराशिव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. आज जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांची आज पदोन्नतीवर बदली झाली. त्यांना महाराष्ट्र राज्य कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर संधी मिळाली आहे..डॉ. मैनाक घोष हे २०१९ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत. सध्या ते महाराष्ट्र केडरमध्ये असून धाराशिव येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. सप्टेंबर २०२४ मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर अंत्यसंस्कार उरकून ते दुसऱ्याच दिवशी धाराशिवमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी कर्तव्यावर हजर झाले. त्यांच्या या संवेदनशीलतेचे आणि कामाप्रती असलेल्या निष्ठेचे सर्वत्र कौतुक झाले होते. ते पश्चिम बंगाल राज्यातील आहेत. सचोटीने काम करणारे अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे..दरम्यान, अशोक काकडे यांनी सांगलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून कवलापूर विमानतळ विकास, ड्रायपोर्टसाठी जागेचा शोध, मिरज ते दिल्ली किसान रेलची योजना अशा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले. सांगलीला कृषी औद्योगिक विकासात सर्वाधिक संधी आहे..त्यादृष्टीने त्यांनी येथील शेतमालाला जागतिक बाजारात संधी मिळावी म्हणून निर्यातदार आणि शेतकरी यांच्यात संवाद कार्यक्रम प्रभावीपणे हाताळला आहे. आता त्यांची नियुक्ती कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर झाल्याने जिल्ह्याला त्याचा निश्चित लाभ होईल.