Sangli Road Accident : मित्रांच्या डोळ्यांदेखत घडलं भयंकर! अलिशान दुचाकीवरून निघालेल्या 19 वर्षीय ऋषिकेशवर काळाचा घाला, हेल्मेट फुटून जागीच मृत्यू

सांगली : सांगलीतून दुचाकीवरून ईश्वरपूरला महाविद्यालयात नित्याने जात होता. आज त्याच्या पदवीच्या पहिल्या वर्षाचा अखेरचा दिवस होता. नेहमीप्रमाणे हेल्मेट घालून तो महाविद्यालयात आनंदात निघाला (Sangli college student bike accident news) होता. तुंगजवळ तो आला आणि काळाने त्याच्यावर घाला घातला. दुभाजकावर त्याची धडक बसली. हेल्मेट फुटून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ऋषिकेश दीपक माळी (१९, रा. पोद्दार स्कूलजवळ, सांगली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. अपघातप्रकरणी सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे..घटनास्थळी आणि पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, ऋषिकेश माळी हा ईश्वपूर येथील महाविद्यालयात पदवीच्या पहिल्या वर्षात शिकत होता. आज कॉलेजचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे ऋषिकेश हा त्याच्या अलिशान दुचाकीवरून सकाळी ईश्वरपूरकडे निघाला होता. त्याचे दोन मित्र मागे होते..सकाळी नऊच्या सुमारास तुंग गावातून जात असताना त्याची दुचाकी वेगात होती. गावातील एका वस्त्रनिकेतनसमोर ऋषिकेशच्या समोरून एक दुचाकी जात होता. समोरील दुचाकी आणि रस्ता दुभाजकामधून आपण पुढे जाऊ शकतो, असे वाटल्याने त्याने वेगाने दुचाकी नेली. परंतु त्याचा अंदाज चुकल्यामुळे तो रस्ता दुभाजकाला वेगाने धडकला. गंभीर दुखापत होऊन तो जागीच ठार झाला..गावातील काहीजणांनी हा थरारक अपघात पाहिल्यानंतर त्यांचाही थरकाप उडाला. अपघातानंतर घटनास्थळी गर्दी जमली. पाठीमागून ऋषिकेशचे मित्र आले. '१०८ रुग्णवाहिका' तत्काळ बोलवली. परंतु तोपर्यंत ऋषिकेश जागीच मृत झाला होता. अपघाताची माहिती मिळताच सांगली ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. उपनिरीक्षक इस्माईल तांबोळी यांनी भेट देऊन माहिती घेतली.