Kupwad MIDC Two dead Shock : सांगलीत क्रेनचा विद्युतवाहिनीला धक्का; दोघांचा जागीच मृत्यू, कुपवाड एमआयडीसीतील घटना

Sangli Crane Accident : (ऋषिकेश माने) एमआयडीसीतील मेनन पिस्टन चौकात क्रेनमधून साहित्याची वाहतूक करत असताना क्रेनचा हायव्होल्टेज विद्युतवाहिनीला स्पर्श होऊन विजेचा धक्का लागल्याने दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १९) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास घडली. प्रदीप दिलीप खराडे (वय ४१, रा. यशवंतनगर, कुपवाड) आणि रोहिदास भगवान उत्तरे (वय ३२, रा. शिवशक्तीनगर, कुपवाड) अशी मृतांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप खराडे आणि रोहिदास उत्तरे हे दोघे बुधवारी रात्री एकाच क्रेनमधून कुपवाड एमआयडीसीतील मेनन पिस्टन चौकातून वाहतूक करत होते. क्रेनच्या पुढील हुकला इंडस्ट्रियल बॉयलर पद्धतीचा लोखंडी पार्ट अडकविण्यात आला होता..क्रेन चौकात येताच हुकाचा स्पर्श विद्युत खांबावरील हायव्होल्टेज वाहिनीला झाला. त्यामुळे विद्युत प्रवाह क्रेनमध्ये उतरला आणि दोघांनाही जोरदार विजेचा धक्का बसला. दोघेही बेशुद्ध होऊन खाली पडले..Sangli Jaggery Adulteration : सांगलीत एफडीएची धडक कारवाई! वसंतदादा मार्केट यार्डातून सव्वाचार लाखांचा भेसळयुक्त गूळ जप्त; तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये.घटनेची माहिती मिळताच कुपवाड एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोघांनाही उपचारासाठी मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, गुरुवारी (ता. २०) उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू झाला.या घटनेची नोंद कुपवाड एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात झाली असून, अधिक तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.