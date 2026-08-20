पश्चिम महाराष्ट्र

Kupwad MIDC Two dead Shock : सांगलीत क्रेनचा विद्युतवाहिनीला धक्का; दोघांचा जागीच मृत्यू, कुपवाड एमआयडीसीतील घटना

Sangli Electrocution Accident : सांगलीतील कुपवाड एमआयडीसीमध्ये क्रेनचा विद्युतवाहिनीला धक्का लागून दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. वाहतूक करताना हा भीषण अपघात घडल्याची माहिती आहे.
Sangli Electrocution Accident Kupwad MIDC

Sangli Electrocution Accident Kupwad MIDC

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Crane Accident : (ऋषिकेश माने) एमआयडीसीतील मेनन पिस्टन चौकात क्रेनमधून साहित्याची वाहतूक करत असताना क्रेनचा हायव्होल्टेज विद्युतवाहिनीला स्पर्श होऊन विजेचा धक्का लागल्याने दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १९) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास घडली. प्रदीप दिलीप खराडे (वय ४१, रा. यशवंतनगर, कुपवाड) आणि रोहिदास भगवान उत्तरे (वय ३२, रा. शिवशक्तीनगर, कुपवाड) अशी मृतांची नावे आहेत.

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