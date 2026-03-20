Crime News : ‘डार्क स्पॉट’वर खुनाच्या थरार नाट्याचे ‘रील्स’; तरुणाई बेफाम; नागरिकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांचे कारवाईकडे दुर्लक्ष

सांगली : शहरातील मध्यवर्ती आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान असणाऱ्या बंद इमारतीच्या 'डार्क स्पॉट'वर आज दुपारी थरार दिसून आला. दहा-बारा तरुणाच्या टोळ्याने खोट्या बंदुका, काठ्या घेऊन या बंगल्यात खुनाचे 'रील्स' बनवले. रस्त्यावरील नागरिकांना भीती वाटेल, असे कृत्य या टोळ्याचे होते. .काहींनी त्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनाही दमदाटी करण्यात आली. याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली. परंतु पोलिसांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले. याच इमारतीत काही दिवसांपूर्वी नशेखोरांनी आग लावली होती. आता ही घटना घडल्याने कायदा-सुव्यवस्थेच्या धाकावर प्रश्नचिन्ह उभारले जात आहे..शहरातील अनेक 'डार्क स्पॉट'वर खुलेआम नशेखोरी आणि तरुणाईचा धिंगाणा सुरू असतो. याबाबत सातत्याने आवाज उठवण्यात आला. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी तातडीने कंबरडे मोडण्याचे आदेश दिले. .त्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या पथकासह 'एलसीबी'चे निरीक्षक संजीव झाडे यांचेही पथक मैदानात उतरले. पथकाने नशेखोरांसह हुल्लडबाजांना रस्त्यावर खाक्या दाखवल्याने काही प्रकारांना चाप बसला. .त्यानंतर ही मोहीम नव्याचे नऊ दिवस राहिली आणि पोलिसदादा पुन्हा बिनधास्त राहिले. सद्यःस्थितीत 'डार्क स्पॉट'वर पुन्हा 'जैसे थे' धिंगाणा सुरू आहे. शस्त्रे घेऊन तरुणाई धूर सोडत 'रील्स' बनवत आहेत, तरीही पोलिस दुर्लक्ष करतात, यात काही नवल नाही..काँग्रेस कमिटीजवळील एका बंद इमारतीत आज दहा-बारा जणांचे टोळके आले. खोट्या बंदुका घेऊन त्यांना खुनाचे 'रील्स' बनवायचे होते. ते बिनधास्तपणे आत शिरले, त्यांनी आरडाओरडा करत 'रील्स' बनवल्या. .तेथील लोकांनी त्यांना हुसकावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी दाद दिली नाही. अखेर काही सजग नागरिकांनी पोलिसांना सांगितले. पोलिस घटनास्थळी फिरकलेच नाहीत. ही तरुणाई बिनधास्त शूटिंग करून निघून गेली. भविष्यात याठिकाणी खून झाला, तरी पोलिस पाहणार नाहीत, अशी गत झाली आहे..मोहीम कागदावरच...पोलिसांनी 'डार्क स्पॉट'वरील मोहीम राबवून नव्याचे नऊ दिवस कारवाई केली. त्याची टिमकी वाजवली. त्यानंतर पुन्हा ही मोहीम ठप्प झाली. नशेखोर हुल्लडबाजांनीही कदाचित माहीत असावे. त्यांनी पुन्हा 'डार्क स्पॉट'वर ठिय्या मारायला सुरुवात केली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत सक्त आदेश बैठकीत दिलेत, पोलिस काय करतात, हे समोर येईल.