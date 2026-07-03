Sangli DCC Bank Recruitment : आमदार पडळकर-सदाभाऊंच्या आक्षेपानंतर सांगली जिल्हा बँकेत मोठी घडामोड! नोकरभरती तडकाफडकी थांबवली; विद्यमान संचालकांना मोठा धक्का

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी सुरू असलेली बहुचर्चित नोकरभरती प्रक्रिया अखेर शासनाने स्थगित (Sangli DCC Bank 444 clerk vacancy) केली. बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत भरती प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश सहकार विभागाने आज काढले. या निर्णयामुळे भरतीसाठी अर्ज केलेल्या आणि तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना आशांवर तात्पुरता विराम मिळाला आहे. विद्यमान संचालकांना मोठा धक्का मानला जातो आहे..या भरतीसाठी २४ जूनपासून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली होती. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार अर्ज करत असतानाच १ जुलैपासून बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक सुरू असताना भरती प्रक्रिया सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे..कक्ष अधिकारी सुधीर विष्णू अमृते यांनी जारी काढलेल्या आदेशानुसार, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबत विभागीय सहनिबंधक आणि बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत..Khashaba Teaser : माजी खासदार संभाजीराजेंनी कोणत्या छत्रपतींची भूमिका साकारली? नागराज मंजुळे दिग्दर्शित चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?.दरम्यान, या भरतीवर सुरुवातीपासूनच राजकीय वाद निर्माण झाला होता. आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेत चौकशीची मागणी केली होती. त्यातच बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्याने शासनाने भरती थांबविण्याचा निर्णय घेतला. आता नव्या संचालक मंडळाच्या स्थापनेनंतरच भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार का, याकडे राज्यभरातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे..Golf Course Project Cancelled : स्थानिकांच्या विरोधापुढं झुकलं सरकार! आडाळी एमआयडीसीमधील 'तो' वादग्रस्त प्रकल्प रद्द; उदय सामंतांचा मोठा निर्णय.भरती एका नजरेत४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी भरती२४ जूनपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू१ जुलैपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरूनिवडणूक पूर्ण होईपर्यंत भरती स्थगितसहकार विभागाचे अधिकृत आदेश जारी१ जुलैअखेर शुल्कपूर्तीसह ५ हजार अर्ज दाखलदाखल अर्जावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष८ जुलैअखेर अर्जाची मुदत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.