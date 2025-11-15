Sangli New: सांगली जिल्हा बँक भरतीवरील स्थगिती हायकोर्टात आव्हान; दावा दुरुस्तीस वेळ मागत पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला ठरली, उमेदवारांची वाढती चिंता!

सांगली: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या नोकरभरतीला शासनाने दिलल्या स्थगिती विरोधात बॅँकेने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली..यावेळी बॅँकेने दावा दुरुस्त करण्यास वेळ मागितल्याने या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.सांगली जिल्हा बॅँकेस शासनाने रितसर नोकर भरतीस परवानगी दिली आहे. बॅँकेने भरतीसाठी प्रक्रिया पार पडत शासनाने नियुक्त केलेल्या पॅनेलवरील कंपन्यांकडून कोटेशन मागवले. त्यातील एक कंपनी बॅँकेने नियुक्त केली आहे..Sangli News: ऊसदराचा ‘विलंब’ शेतकऱ्यांच्या छातीत खदखद; स्वाभिमानींचा रस्ता रोको, टायरची हवा सोडत संताप व्यक्त!.दरम्यान, जिल्हा बॅँकेची संभाव्य नोकरभरती पारदर्शी व्हावी, यासाठी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करत ‘आयबीपीएस’, ‘टीसीएस’ या कंपन्यांमार्फतच ही भरती करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री याची दखल घेत जिल्हा बॅँकेच्या नोकरभरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली. ‘आयबीपीएस’ व ‘टीसीएस’ या कंपन्यामार्फत भरती करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक जिल्हा बॅँकेने ज्या कपंनीची नियुक्ती केली आहे..ती कंपनीने शासनानेच मान्यता दिलेल्या अधिकृत पॅनेलवरील संस्था आहे. त्यामुळे या स्थगितीविरोधात जिल्हा बॅँकेने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी होती..Sangli News: देशभरात हळदीचे क्षेत्र वाढले; आंध्र, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रात पावसामुळे उत्पादनात चढ-उतार..जिल्हा बॅँकेची स्थगिती विरोधात याचिका दाखल असतानाच शासनाने जिल्हा बॅँकांच्या नोकरभरतीसाठी यापूर्वी मान्यता दिलेल्या पॅनेलवरील सहा कंपन्यांची मान्यता रद्द केली व ‘आयबीपीएस’, ‘टीसीएस’ आणि ‘एमकेसीएल’ या कंपन्यांमार्फतच जिल्हा बॅँकेतील नोकरभरती करावी, असे आदेश काढले..जिल्हा बॅँकेत नोकरभरती करताना ७० टक्के स्थानिक उमेदवार व ३० टक्के बाहेरच्या जिल्ह्यातील उमेदवार घ्यावेत. या निकषाप्रमाणे उमेदवार मिळाले नाहीत तर स्थानिक उमेदवार भरावेत असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे..आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान शासनाच्या या आदेशावर जिल्हा बॅँकेचे काय मत आहे, असे न्यायालयाने विचारले. यावर आपले मत देण्यासाठी बॅँकेने वेळ मागितला. तसे याबाबत दावाही दुरुस्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणीची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.