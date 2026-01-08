पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank Robbery : ब्रेकिंग न्यूज! सांगली जिल्हा बँकेच्या शाखेत २२ लॉकर फोडले, ७ किलो सोने, २० किलो चांदी चोरीला...

7 kg Gold 20 kg Silver Bank Robbery : सांगली जिल्हा बँकेच्या आटपाडी शाखेत चोरट्यांनी २२ लॉकर फोडून ७ किलो सोने व २० किलो चांदी चोरली. पोलिस तपास सुरू.
Sangli district bank Atpadi branch locker theft

Sangli district bank Atpadi branch locker theft

Sandeep Shirguppe
Sangli Bank Robbery Breaking News : (नागेश गायकवाड) : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या झरे शाखेत अज्ञात चोरट्यांनी खिडकी कापून आत प्रवेश करत स्ट्राँग रूममधील तब्बल २२ लॉकर फोडल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या चोरीत सुमारे ७ किलो सोने, २० किलो चांदी व मोठी रोकड असा कोट्यवधींचा ऐवज लंपास झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, ही जिल्हा बँकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चोरी मानली जात आहे.

