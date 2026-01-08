Sangli District Bank Robbery : ब्रेकिंग न्यूज! सांगली जिल्हा बँकेच्या शाखेत २२ लॉकर फोडले, ७ किलो सोने, २० किलो चांदी चोरीला...

Sangli Bank Robbery Breaking News : (नागेश गायकवाड) : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या झरे शाखेत अज्ञात चोरट्यांनी खिडकी कापून आत प्रवेश करत स्ट्राँग रूममधील तब्बल २२ लॉकर फोडल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या चोरीत सुमारे ७ किलो सोने, २० किलो चांदी व मोठी रोकड असा कोट्यवधींचा ऐवज लंपास झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, ही जिल्हा बँकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी चोरी मानली जात आहे..झरे बसस्थानक परिसरातील तुकाराम नाना पडळकर यांच्या मालकीच्या इमारतीत जिल्हा बँक भाड्याने सुरू आहे. मंगळवारी रात्री अज्ञात चोरट्यांनी बँकेच्या पूर्वेकडील बाजूची खिडकी कटरच्या साहाय्याने कापून बँकेत प्रवेश केला. अत्यंत सराईतपणे त्यांनी स्ट्राँग रूममधील २२ लॉकर तोडून ग्राहकांचे मौल्यवान सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकड लंपास केली. ही घटना आज सकाळी बँकेचे कर्मचारी कामावर आल्यानंतर उघडकीस आली..सीसीटीव्ही बंद, डीव्हीआर गायबचोरट्यांनी चोरीदरम्यान पूर्ण खबरदारी घेतल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. बँकेत प्रवेश करताच त्यांनी सर्वप्रथम सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद केले तसेच संशयास्पद हालचाली रेकॉर्ड झालेला डीव्हीआर (DVR) सोबत नेला आहे. हाताचे ठसे उमटू नयेत यासाठी हँडग्लोव्हजचा वापर केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, याच बँकेत सुमारे वर्षभरापूर्वी चोरीचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. तरीही सुरक्षेतील त्रुटी कायम होत्या का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..Leopard Attack Rescue : भाऊ माझा पाठिराखा! ९ वर्षींय बहिणीची बिबट्याच्या जबड्यातून केली सुटका; ११ वर्षाच्या शिवमचं अचंबित करणारं धाडस.ग्राहकांमध्ये भीती व संतापचोरीची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच बँक शाखेबाहेर ग्राहकांची मोठी गर्दी झाली. आयुष्यभराची पुंजी आणि दागिने चोरीला गेल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र चिंता व संतापाचे वातावरण होते. बँकेच्या लॉकरमधील ठेवीच्या नुकसानभरपाईबाबत धोरण स्पष्ट नसल्याने लॉकरधारक हवालदिल झाले आहेत..तपासाला वेगघटनेची माहिती मिळताच आटपाडी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. ठसेतज्ज्ञ, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व श्वान पथकाच्या मदतीने तपास सुरू आहे. परिसरातील इतर सीसीटीव्ही फुटेज तसेच तांत्रिक माहितीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे.दरम्यान, आमदार गोपीचंद पडळकर, बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील, पोलीस उपअधीक्षक कल्पना बारवकर आणि बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी वाघ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलीस निरीक्षक विनय बहिर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रात्री उशिरापर्यंत पंचनामा व गुन्हा नोंदवण्याचे काम सुरू होते. या प्रकरणाचा पुढील तपास आटपाडी पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.