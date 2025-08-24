Vasantdada Factory Loan : वसंतदादा कारखान्याची चार एकर जमीन विकणार, सांगली जिल्हा बँकेचा निर्णय ; ५८ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी कारवाई

Sugar Factory Land Auction Sangli : सांगली जिल्हा बॅँकेने थकबाकी वसुलीसाठी वसंतदादा शेतकरी साखर कारखाना दत्त इंडिया कंपनीला चालवण्यास दिला आहे. मात्र गेली दोन वर्षे दत्त इंडिया कंपनीने कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत. बॅँकेने करार मोडून कारखाना ताब्यात घेण्याची नोटीस कंपनीला दिली आहे. दरम्यान, कारखान्याची चार एकर जमीन विक्री करून थकीत ५८ कोटींचे कर्ज वसूल करण्याचा निर्णयही बॅँकेने घेतला आहे. बॅँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी दिली..जिल्हा बॅँकेच्या थकीत कर्जासाठी वसंतदादा शेतकरी साखर कारखाना व कारखान्याची सर्व मालमत्ता जिल्हा बॅँकेने ‘सिक्युरीटायझेशन ॲक्ट’अंतर्गत ताब्यात घेतली आहे. बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात कारखान्याकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी हा कारखाना दत्त इंडिया कंपनीला दहा वर्षे मुदतीने चालवण्यात देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा बॅँक, वसंतदादा कारखाना व दत्त इंडिया यांच्यात त्रिक्षीय करार झाला आहे. त्यानुसार वसंतदादा कारखाना दहा वर्ष चालवून दत्त इंडियाने या कारखान्यावरील जिल्हा बॅँकेचे कर्ज या मुदतीत फेडायचे ठरले आहे. त्यावेळी ‘दत्ता इंडिया’कडून ६० कोटी रुपयांची अनामतही बँकेने घेतली होती. मात्र यातील ३० कोटी रुपये कारखान्याची काही देणी देण्यास परत देण्यात आली, तर ३० कोटी रुपये बॅँकेने कारखान्याच्या कर्जाला जमा करून घेतले. त्यामुळे आता जिल्हा बॅँकेकडे अनामत रक्कम शिल्लक नाही..दत्त इंडिया कंपनीने वसंतदादा कारखान्याच्या कर्जापोटी गेल्या काही वर्षांत ७८ कोटी रुपये जिल्हा बॅँकेत भरले आहे. यात तीन कोटींच्या अनामत रकमेचाही समावेश आहे. गेली दोन वर्षे कंपनीने कारखान्याच्या कर्जाच्या हप्ते थकवले आहेत. याप्रकरणी बॅँकेने वारंवार कंपनीला व कारखान्याला कळवले आहे..मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास करार मोडून कारखाना पुन्हा ताब्यात घेण्याचा इशाराही बॅँकेने कारखाना व कंपनीला दिला आहे. कंपनीने ही थकीत रक्कम भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान आता बॅँकेने उर्वरित थकीत ५८ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी वसंतदादा कारखान्याची ४ एकर जमीन विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जमीन विक्री करून कारखान्याचे ५८ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. याला बॅँकेच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी सांगीतले..Sangli News : राज्यात द्राक्ष बागांचे नेमके क्षेत्र किती?; द्राक्ष संघ, कृषी विभागाच्या आकडेवारीत तफावत.मोक्याची जमीन विक्रीचा घाट का?वसंतदादा साखर कारखान्यावरील कर्जाची परतफेड करण्यासाठीच कारखाना दत्त इंडिया कंपनीला दहा वर्षे मुदतीने चालवण्यास दिला आहे. अद्याप कंपनीचे दोन वर्षे मुदत आहे. असे असताना कारखान्याची अतिशय मोक्याची चार एकर जमीन विक्रीचा घाट का घातला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारखान्यावरील वसंतदादांच्या पुतळ्याशेजारी कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. त्याला लागून रिकामी अलेली ही चार एकर जमीन असून ती बिगरशेती आहे. त्यामुळे या जमिनीला चांगला भाव येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बॅँक लवकरच यासाठी जाहीर नोटीस देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.