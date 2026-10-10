Sangli Bank Election : गोपीचंद पडळकरांच्या उमेदवारीला थेट न्यायालयात आव्हान! सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट, कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष

सांगली : जत सोसायटी गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरल्यानंतर माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे यांनी त्याला कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले (Sangli District Bank election 2026 latest updates) आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत छाननीनंतर सुरू झालेल्या राजकीय चर्चांना तूर्त ‘ब्रेक’ लागला आहे. यावर मंगळवारी (ता. १३) निर्णय अपेक्षित आहे. बिनविरोधच्या चर्चेत पडळकरांची उमेदवारी हीच प्रमुख लक्ष्मणरेषा ठरण्याची शक्यता आहे. अर्ज माघारीची अंतिम मुदत २१ ऑक्टोबरपर्यंत आहे..छाननीनंतर माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी सध्या राजकीय हालचाली संथ आहेत. जतच्या ‘अ’ गटातील ८७ मतदार आणि पडळकर यांची उमेदवारी, हाच सध्या चर्चेचा प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णय येईपर्यंत माघारीबाबत अंतिम राजकीय भूमिका घेण्यास गटप्रमुखांकडून सावधगिरी बाळगली जात आहे..महाविकास आघाडीच्या रणनीतीबाबत आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील आणि आमदार विश्वजित कदम यांच्यात यापूर्वी चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पर्याय पुढे आल्यास पडळकर यांच्या उमेदवारीचा मुद्दा त्यात महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यांना सर्वपक्षीय पॅनेलमध्ये सामावून घेण्याबाबत बहुतांश पक्षांचा विरोध असल्याची चर्चा आहे..Gokul Election Updates : मुख्यमंत्र्यांनी मला पॅनेलप्रमुख केलंय, माझी अब्रू घालवू नका.. 'पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा; मंत्री मुश्रीफांचं करवीरवासीयांना आवाहन.पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सातत्याने बँकेच्या कारभारावर टीका केली आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वपक्षीय पॅनेलमध्ये सामावून घेण्यास विरोध असल्याचे बोलले जात आहे. दुष्काळाची परिस्थिती पाहता निवडणूक बिनविरोध करावी, असा राजकीय सूर असला, तरी पडळकरांच्या उमेदवारीवरच सर्वांचे घोडे अडत आहे. पडळकरांचा अर्ज वैध राहिला, तर माघारीनंतर निवडणुकीची राजकीय दिशा अधिक स्पष्ट होईल. न्यायालयीन निर्णयाने अर्ज बाद झाल्यास विद्यमान राजकीय समीकरणांमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता जिल्हा बँकेच्या राजकारणाचे लक्ष कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.