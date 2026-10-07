Sangli District Bank Election : आमदार सुरेश खाडेंसह सात जणांचे अर्ज बाद; पडळकर, विशाल पाटील, देशमुख यांना दिलासा, 21 जागांसाठी 295 अर्ज

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर सात उमेदवारांचे अर्ज अवैध (Suresh Khade nomination form rejected Sangli District Bank election) ठरले. त्यात भाजपचे आमदार सुरेश खाडे, खासदार विशाल पाटील यांच्या पत्नी पूजा पाटील यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे खासदार पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख आणि अनिता सगरे यांचे अर्ज वैध ठरल्याने प्रमुख नेत्यांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय चुरस कायम राहिली आहे..आमदार खाडे यांनी सोसायटी गटाबरोबरच अनुसूचित जाती गटातून अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या सभासदत्वाच्या कालावधीसह अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांवर हरकत घेण्यात आली होती. सुनावणीनंतर दोन्ही अर्ज अवैध ठरल्याने खाडे निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडले आहेत. या निर्णयाविरोधात पुढील कायदेशीर भूमिका काय घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे..खासदार पाटील यांच्या पत्नी पूजा पाटील यांच्या मिरज सोसायटी गटातील अर्जावरही सभासदत्वाचा कालावधी आणि कागदपत्रांबाबत हरकत घेण्यात आली होती. हा अर्ज अवैध ठरला. मात्र, महिला राखीव, तसेच नागरी बँका व पतसंस्था गटातील त्यांचे अर्ज वैध ठरल्याने त्यांची उमेदवारी कायम आहे. आमदार पडळकर यांच्या अर्जावर माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत, बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी हरकत घेतली. पडळकर यांच्या सभासदत्वासह अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांवर आक्षेप घेण्यात आला..PM Kisan Scheme for Women Farmers : महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' अटी पूर्ण केल्यास खात्यात जमा होणार वार्षिक 6 हजार रुपये, जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.मात्र, ही हरकत फेटाळण्यात आल्याने त्यांचा अर्ज वैध ठरला आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी हरकत घेतलेल्यांकडून सुरू असल्याची माहिती आहे. खासदार पाटील यांच्या संचालकपदाच्या दहा वर्षांच्या कालावधीबाबत हरकत घेण्यात आली होती, तर आमदार देशमुख, श्रीमती सगरे यांच्यावर बँकेचे थकबाकीदार असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. संबंधित हरकतींत तथ्य आढळले नसल्याने तिघांचेही अर्ज वैध ठरले..जिल्हा बँकेच्या २१ जागांसाठी तब्बल २९५ उमेदवारी अर्ज उरले आहेत. आता २१ ऑक्टोबरच्या माघारी प्रक्रियेकडे लक्ष आहे. प्रमुख नेत्यांसह विविध गटांतील अनेक उमेदवार रिंगणात असल्याने कोणत्या गटात किती माघारी होणार, यावर अंतिम लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. अर्ज भरण्याच्या टप्प्यातच अनेक दिग्गजांनी उमेदवारी दाखल केली होती..पाटील, पडळकरांविरोधात उच्च न्यायालयातआमदार पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांचा अर्ज पात्र ठरवल्याने माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत व सुजय शिंदे यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दावा दाखल करणार असल्याचे सांगितले. खासदार विशाल पाटील यांची संचालकपदाची दहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही उमेदवारी अर्ज वैध ठरला. याविरोधात आमदार खाडे यांनीही कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागणार असल्याचे सांगितले..Sant Balumama Temple Land Scam : आदमापुरातील संत बाळूमामा ट्रस्ट जमीन गैरव्यवहारात अतिग्रेच्या माजी सरपंचाला अटक; सात दिवसांची पोलिस कोठडी ....यांचे अर्ज अवैधआमदार सुरेश खाडे, पूजा विशाल पाटील, शिल्पा शिवाजी पाटील, अर्जुन नेताजी कांबळे, महादेव रामाण्णा अंकलगी, किसान गणपती जानकर, रामचंद्र सरगर यांचा समावेश आहे.कोणत्या गटात किती अर्ज?मतदारसंघ गट जागा अर्जसेवा सोसायटी १० ६०महिला राखीव १ १६महिला खुला १ ३९अनुसूचितजाती-जमाती १ २८इतर मागासवर्गीय १ २१भटक्या जमाती १ २६इतर शेती संस्था १ १४प्रक्रिया संस्था १ १६नागरी बँकाव पतसंस्था २ ४२मजूर संस्था २ ३३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.