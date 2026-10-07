पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank Election : आमदार सुरेश खाडेंसह सात जणांचे अर्ज बाद; पडळकर, विशाल पाटील, देशमुख यांना दिलासा, 21 जागांसाठी 295 अर्ज

Puja Patil nomination form invalid Sangli District Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत सात उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले. सुरेश खाडे यांचे दोन्ही अर्ज बाद झाले, तर पूजा पाटील यांचा एक अर्ज अवैध ठरला.
Sangli District Bank Election

Sangli District Bank Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर सात उमेदवारांचे अर्ज अवैध (Suresh Khade nomination form rejected Sangli District Bank election) ठरले. त्यात भाजपचे आमदार सुरेश खाडे, खासदार विशाल पाटील यांच्या पत्नी पूजा पाटील यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे खासदार पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख आणि अनिता सगरे यांचे अर्ज वैध ठरल्याने प्रमुख नेत्यांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय चुरस कायम राहिली आहे.

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