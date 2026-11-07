Ajitrao Ghorpade Victory : कवठेमहांकाळ तालुक्यात राजकीय वर्चस्व पुन्हा सिद्ध! सांगली बँकेतील निकालानंतर अजितराव घोरपडे यांचे पारडे जड; रोहित पाटील गोटात अस्वस्थता

कवठेमहांकाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी सोसायटी गटातून बाजी मारत कवठेमहांकाळ तालुक्यात आपले राजकीय वर्चस्व पुन्हा सिद्ध (Ajitrao Ghorpade vs T V Patil election result) केले. अटीतटीच्या लढतीत आमदार रोहित पाटील समर्थक टी. व्ही. पाटील यांचा पराभव झाला. या निकालामुळे रोहित पाटील गटाला धक्का बसला असून, तालुक्यात घोरपडे गटाचे पारडे जड झाले आहे..सोसायटी गटातील ७१ मतदारांच्या या लढतीत अजितराव घोरपडे यांना ३७, तर टी. व्ही. पाटील यांना ३३ मते मिळाली. आमदार रोहित पाटील यांनी टी. व्ही. पाटील यांच्या विजयासाठी जोरदार व्यूहरचना आखली होती. मात्र, घोरपडे यांनी अचूक नियोजनाच्या जोरावर विजय मिळवला. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, महांकाली कारखान्याचे अध्यक्ष शंतनु सगरे, संचालिका अनिता सगरे आणि भाजपचे तालुकाध्यक्ष उदय भोसले यांची भूमिका या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरली..Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .या विजयाचे शिल्पकार म्हणून अजितराव घोरपडे यांचे पुत्र राजवर्धन घोरपडे यांची विशेष चर्चा आहे. त्यांनी निवडणुकीचे सूक्ष्म नियोजन करून विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दरम्यान, माजी खासदार संजय पाटील यांच्या विजयामुळे त्यांच्या गटालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. निकालानंतर घोरपडे आणि संजय पाटील समर्थकांनी गुलालाची उधळण करीत जल्लोष केला. या निकालामुळे तालुक्यात नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी झाली असून, आगामी राजकारणात कोण कोणासोबत जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे..अचूक नियोजनकवठेमहांकाळमधील जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची आणि लक्षवेधी ठरली. अजितराव घोरपडे विरुद्ध टी. व्ही. पाटील या अटीतटीच्या लढतीत घोरपडे यांनी विजय मिळवला. या विजयामागे त्यांचे पुत्र राजवर्धन घोरपडे यांचे अचूक नियोजन महत्त्वाचे ठरले. मतदारांशी संपर्क, विविध गटांची मोट बांधणे आणि मतदानाचे सूक्ष्म नियोजन यामध्ये त्यांनी बजावलेली भूमिका निर्णायक ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.