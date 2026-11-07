पश्चिम महाराष्ट्र

Ajitrao Ghorpade Victory : कवठेमहांकाळ तालुक्यात राजकीय वर्चस्व पुन्हा सिद्ध! सांगली बँकेतील निकालानंतर अजितराव घोरपडे यांचे पारडे जड; रोहित पाटील गोटात अस्वस्थता

Ajitrao Ghorpade Wins Society Constituency in Kavthemahankal : कवठेमहांकाळमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सोसायटी गटातून अजितराव घोरपडे यांनी ३७ मते मिळवत विजय मिळवला. रोहित पाटील समर्थक टी. व्ही. पाटील यांना ३३ मते मिळाली.
Ajitrao Ghorpade election victory in Kavthemahankal

Ajitrao Ghorpade election victory in Kavthemahankal

esakal

गोरख चव्हाण
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कवठेमहांकाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी सोसायटी गटातून बाजी मारत कवठेमहांकाळ तालुक्यात आपले राजकीय वर्चस्व पुन्हा सिद्ध (Ajitrao Ghorpade vs T V Patil election result) केले. अटीतटीच्या लढतीत आमदार रोहित पाटील समर्थक टी. व्ही. पाटील यांचा पराभव झाला. या निकालामुळे रोहित पाटील गटाला धक्का बसला असून, तालुक्यात घोरपडे गटाचे पारडे जड झाले आहे.

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Sangli District Bank Election
Rohit Patil