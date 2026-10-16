Sangli District Bank Election : 'ये डर अच्छा है!' सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत अर्ज बाद होताच गोपीचंद पडळकरांचा विरोधकांना जोरदार टोला, राजकीय वातावरण तापलं

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने विरोधकांसह स्वकियांनाही आनंद झाला (Sangli District Bank Election) आहे, असा टोला आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज येथे माध्यमांशी बोलताना लगावला. ‘‘जिल्हा बँकेत माझ्या येण्यावरच अनेकांचे आक्षेप आहेत. माझा अर्ज असला तरी विरोधक घाबरतात. ये डर अच्छा है, ’’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना लक्ष्य केले. उमेदवारी अर्जाच्या वादावरून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे..जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याबाबत विचारले असता पडळकर म्हणाले, ‘‘माझा अर्ज बाद झाल्याने विरोधकांसह काहींना आनंद झाला आहे. मात्र, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (ता. १६) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाकडून आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..Raju Shetti Warning To Sugar Factories : पहिला गव्हाणीत आमचं रक्त जाईल, त्यानंतर तुमचा ऊस जाईल; साखर कारखाने सुरू करण्यावरून राजू शेट्टींचा सरकारसह कारखानदारांना सज्जड दम.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवू. निवडणुकीसाठी आमचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. आपल्या राजकीय वाटचालीत यापूर्वीही अशा प्रकारच्या विरोधाला सामोरे जावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार झाल्यानंतरही आपली आमदारकी रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती, असे त्यांनी नमूद केले..जयंतरावांना टोला..!आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘मी अर्ज दाखल केल्यानंतर माझीच उमेदवारी बिनविरोध चर्चेत अडसर असल्याचा कांगावा केला जात होता. आता अर्ज बाद झाल्याने ती मंडळी चार-दोन जागा देऊन गुंडाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण, भाजपकडे सक्षम उमेदवार आहेत. आमच्या पॅनेलचा निर्णय पालकमंत्री घेतील.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.