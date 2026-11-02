Sangli DCC Bank : जत 'अ' सोसायटी गटात 100 टक्के मतदान; आमदार पडळकरांची प्रतिष्ठा पणाला, गोपनीयतेच्या भंगावरून सावंत समर्थकांचा आक्षेप, किरकोळ वाद

जत : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी येथील जिल्हा परिषद शाळा क्र. १ मध्ये रविवारी किरकोळ आक्षेप वगळता शांततेत मतदान पार (Sangli District Central Cooperative Bank election) पडले. जत तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या ‘अ’ सोसायटी गटासाठी दुपारी साडेबारापर्यंत ८८ पैकी सर्व ८८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यामुळे या गटात शंभर टक्के मतदानाची नोंद झाली..सांगली जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रतिष्ठेच्या लढतीत नेमकी कोण बाजी मारणार, याचा फैसला मंगळवारी (ता. ३) सांगली येथे होणाऱ्या मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे. निकालापूर्वीच दोन्ही गटांचे नेते आणि समर्थकांकडून विजयाचे दावे केले जात आहेत. या निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मतदान प्रक्रियेला सकाळी साडेसात वाजता सुरुवात झाली. सकाळी आठच्या सुमारास आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गटातील मतदार एका वातानुकूलित बसमधून मतदान केंद्रावर आले. एक ते दीड तासात त्यांनी मतदान करून तेथून निघून गेले..यावेळी काही मतदारांकडून मतदानाची गोपनीयता भंग होत असल्याचा आक्षेप माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत व माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी घेतला. याबाबत त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली. केंद्रावर किरकोळ वाद निर्माण झाला होता. या आक्षेपामुळे सुमारे अर्धा तास मतदान प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा मतदानाला सुरुवात झाली..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.दरम्यान, मतदान केंद्राबाहेर दोन्ही गटांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात चारही बाजूने बॅरिकेडस् लावून वाहतूक बंद करण्यात आली होती. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास विनोद पवार गटाचे मतदार मतदान केंद्रावर दाखल झाले..आपला विजय निश्चित आहे, या निवडणुकीत कुणी-कुणी काय-काय राजकारण केले, यावर बोलणार आहे. येथील मतदारांनी माझ्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे. आता बँकेत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊ. खरेतर दुष्काळाच्या नावाखाली निवडणूक बिनविरोध होत असताना जतमध्ये निवडणूक लावली. तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ येथेही निवडणूक होत आहे, यातून जयंत पाटील यांचा चेहरा किती सुसंस्कृत आहे, हे आता सर्वांना समजले आहे.-गोपीचंद पडळकर, आमदार.Gokul Chairman Controversy : शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड टिकणार का? कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज ऐतिहासिक सुनावणी, महायुतीचे 12 संचालक राहणार उपस्थित.जिल्हा बँकेची निवडणूक लोकशाही मार्गाने होणे अपेक्षित होती. मात्र, सताधाऱ्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून आदर्श आचारसंहितेला गालबोट लावण्याचे काम केले. पडळकर गटाकडील काही मतदारांनी आपले मतदान उघड करत गोपनीयतेचा भंग केला असून आपण रीतसर निवडणूक यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवली आहे.-विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार.ही निवडणूक मतदारांनी खूप विचारपूर्वक हाताळली आहे. तीन तारखेला आपला विजय निश्चित आहे. विरोधी घटकाकडून निवडणुकीत दबाव तंत्राचा दबाव प्रचंड वापर झाला. काही दिग्गज नेत्यांनाही मतदान उघड करून दाखविण्याची वेळ आली. ही खेदाची बाब आहे. मतदारांनी देखील शेतकरी हिताचा निर्णय घेत उत्स्फूर्तपणे मतदानाचा हक्क बजावला असून, जो चमत्कार जतच्या जनतेला अपेक्षित आहे, तो निकालातून दिसून येईल.-विनोद पवार, उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.