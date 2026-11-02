पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli DCC Bank : जत 'अ' सोसायटी गटात 100 टक्के मतदान; आमदार पडळकरांची प्रतिष्ठा पणाला, गोपनीयतेच्या भंगावरून सावंत समर्थकांचा आक्षेप, किरकोळ वाद

Sangli DCC Bank election 2026 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत जतच्या ‘अ’ सोसायटी गटात ८८ पैकी ८८ मतदारांनी मतदान केले. शंभर टक्के मतदानाची नोंद झाली असून निकालाची उत्सुकता वाढली आहे.
Jat A Society constituency election

Jat A Society constituency election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जत : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी येथील जिल्हा परिषद शाळा क्र. १ मध्ये रविवारी किरकोळ आक्षेप वगळता शांततेत मतदान पार (Sangli District Central Cooperative Bank election) पडले. जत तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या ‘अ’ सोसायटी गटासाठी दुपारी साडेबारापर्यंत ८८ पैकी सर्व ८८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यामुळे या गटात शंभर टक्के मतदानाची नोंद झाली.

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Jayant Patil
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