Sangli Bank Election : सांगली जिल्हा बँकेत जयंत पाटलांचा 'अकरा प्लस'चा डाव, अध्यक्षपदासाठी चुलत भावाचंही नाव; आमदार पडळकरांचा गंभीर आरोप

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ताब्यात ठेवण्यासाठी आमदार जयंत पाटील ‘अकरा प्लस’चे धोरण राबवत (Sangli District Bank election) आहेत. मित्रपक्षांसह भाजप, शिवसेनेतून कोणाला उमेदवारी देता येईल, याचा विचार केला जात आहे. त्यांचे राजकारण जिल्ह्यातील सर्वांच्या लक्षात आल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. अध्यक्षपदासाठी सख्ख्या चुलत भावाचे नाव पुढे आणल्याची टीकाही त्यांनी जयंत पाटील यांच्यावर केली..जत तालुक्यातील विकास सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर पडळकर पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्हा बँकेची निवडणूक गृहीत धरून महायुतीचे पूर्ण ताकदीचे पॅनेल उभे राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय आपल्या हातात नसून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अखत्यारित असल्याचेही त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, ‘‘जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची आहे. ती जिल्ह्याची आर्थिक नाडी आहे. मात्र, ती स्वतःची मालमत्ता असल्याप्रमाणे ताब्यात ठेवली आहे. बँकेतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. सर्वसामान्यांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासह सहकारातील राजकारणाची कीड दूर करून स्वच्छ सहकारासाठी बँकेत येत आहोत.’’.Ladki Bahin Yojana e-KYC Update : लाडकी बहीण योजनेचे नवे अर्ज आणि ई-केवायसी पुन्हा सुरू? 'या' लिंक्सवर चुकूनही क्लिक करू नका, सरकारचा आला अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा.‘दुष्काळाचा फटाक्यांशी संबंध नको’एका प्रश्नाला उत्तर देताना पडळकर म्हणाले, की दुष्काळी परिस्थिती असली तरी फटाके उडवण्याएवढे पैसे आमच्याकडे आहेत. जत तालुक्यात टँकरची मागणी होताच तत्काळ तीन टँकर सुरू केले. दुष्काळात शेतकऱ्यांसोबत असून, फटाक्यांचा संबंध दुष्काळाशी जोडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.