पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Bank Election : सांगली जिल्हा बँकेत जयंत पाटलांचा 'अकरा प्लस'चा डाव, अध्यक्षपदासाठी चुलत भावाचंही नाव; आमदार पडळकरांचा गंभीर आरोप

Gopichand Padalkar Criticizes Jayant Patil : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्या रणनीतीवर टीका केली. महायुती पूर्ण ताकदीने पॅनेल उभे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Sangli District Bank Election Strategy

Sangli District Bank Election Strategy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ताब्यात ठेवण्यासाठी आमदार जयंत पाटील ‘अकरा प्लस’चे धोरण राबवत (Sangli District Bank election) आहेत. मित्रपक्षांसह भाजप, शिवसेनेतून कोणाला उमेदवारी देता येईल, याचा विचार केला जात आहे. त्यांचे राजकारण जिल्ह्यातील सर्वांच्या लक्षात आल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. अध्यक्षपदासाठी सख्ख्या चुलत भावाचे नाव पुढे आणल्याची टीकाही त्यांनी जयंत पाटील यांच्यावर केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
Jayant Patil
DCC Bank Election
Sangli District Bank Election
Gopichand Padalkar

Related Stories

Gopichand Padalkar sangli jilha bank
Vishal Patil and Samrat Mahadik Meeting
Sangli District Bank Election
Sangli bank recruitment 79 peon posts
Marathi News Esakal
www.esakal.com