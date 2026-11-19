सांगली : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेसमध्ये बंड करून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करेपर्यंत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर काँग्रेसची एकहाती सत्ती होती. १९५० मध्ये ‘दक्षिण सातारा मध्यवर्ती बँक’ असे नामकरण असो किंवा १९६० नंतर सांगली जिल्हा बँक झाल्यानंतर असो, इथे काँग्रेसने सत्ता (Sangli district bank political history) गाजवली. मात्र १९९९ पासून सत्ता समीकरण बदलले. राष्ट्रवादीकडेच सतत अध्यक्षपद राहिले. जवळपास २७ वर्षांनंतर आज काँग्रेसचे महेंद्र लाड अध्यक्ष झाले. इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेनेला जिल्हा बँकेत महत्त्वाचे पद मिळाले..सांगलीचे अधिपती राजे चिंतामणराव पटवर्धन यांनी १९२७ मध्ये बँकेची स्थापना केली. पुढील वर्षी बँकेचा शतक महोत्सव साजरा होत असताना योगायोग असा की, सर्वाधिक काळ बँकेवर सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेसला पुन्हा अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. याआधी १९९८-९९ मध्ये वाळवा तालुक्यातील माणिकराव पाटील हे काँग्रेसकडून बँकेचे शेवटचे अध्यक्ष राहिले. त्यावेळी ज्येष्ठ नेते विष्णुअण्णा पाटील यांची बँकेवर पकड होती. त्यांनीच माणिकरावांचे नाव चर्चेत आणले. त्याला शिवाजीराव देशमुख, शिवाजीराव नाईक, आर. आर. पाटील, मदन पाटील, जयंत पाटील या सर्वांनी संमती दिली होती. अभ्यासू माणिकरावांनी अत्यंत संयमी कारभार केला. पुढे, राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात माणिकरावांची राज्य बँकेवर अध्यक्षपदी वर्णी लागली..पुढे, राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यानंतर विलासराव शिंदे अध्यक्ष झाले. आधी मदन पाटील यांच्या नेतृत्वात आणि त्यानंतर जयंत पाटील, आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वात सलग २७-२८ वर्षे राष्ट्रवादीने इथे अधिराज्य गाजवले. बँकेला काँग्रेसकडून मातब्बरांनी नेतृत्व दिले. त्यात सहकार प्रबोधनकार गुलाबराव पाटील यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ते सर्वाधिक काळ म्हणजे १३ वर्षे बँकेचे अध्यक्ष होते. वसंतदादांचे नेतृत्व असले तरी गुलाबराव पाटील यांनी बँकेचा कारभार व्यावसायिक पद्धतीने चालवताना तो अधिकाधिक शेतकरीभिमुख केला. त्यांच्यानंतर बाजीरावआप्पा पाटील यांनी सुमारे सात वर्षे अध्यक्षपद भूषवले. हिंदकेसरी मारुती माने हे पाच वर्षे अध्यक्ष होते..Gokul Dairy Loss : तत्कालीन संचालक मंडळाचा 'तो' निर्णय अंगलट? गोकुळ दूध संघावर तब्बल 280 कोटींचा भार; पशुखाद्य विभागाला 24 कोटींचा नव्हे, तर 16 कोटींचा तोटा.यंदाच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे बिनविरोध निवडणुकीच्या माध्यमातून चार बिनविरोध, तर दोन सदस्य निवडून आले. २१ जणांच्या संचालक मंडळात सर्वाधिक सहा संचालकांचे बळ काँग्रेसकडे आले. ओघानेच अध्यक्षपदावरचा दावा बळकट झाला. जयंतरावांचा वरचष्मा कमी होत असताना लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा आमदार विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील यांना राजकीय बळ देणारी ही निवडणूक ठरली..पतंगराव कदम यांची इच्छापूर्तीज्येष्ठ नेते पतंगराव कदम यांचे ज्येष्ठ बंधू माजी आमदार मोहनराव कदम हे दीर्घकाळ बँकेत संचालक होते. त्यांना अध्यक्षपद द्यायची पतंगरावांची इच्छा होती. तसे त्यांनी प्रयत्नही केले, मात्र समीकरण जुळत नव्हते. बँकेवरील वसंतदादा कुटुंबाच्या प्रभावाचा तो काळ होता. काँग्रेस आघाडीच्या अखेरच्या सत्ताकाळात पतंगरावांनी बँकेवर प्रशासक आणून राष्ट्रवादीवर रोषही व्यक्त केला होता. आज आमदार विश्वजित यांनी बँकेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे खेचत पतंगरावांची इच्छापूर्ती केली. त्यांनी भगिनी भारती यांच्याप्रतीच्या भावनाही जपल्या..Sangli Municipal Corporation : अधिकाऱ्यांना ताळ्यावर आणा, नाहीतर...; महापौरांचा आयुक्तांना थेट इशारा, प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणावर नगरसेवकांच्या तक्रारी.बहिणीला दिलेला शब्द विश्वजित यांनी पाळलाआमदार विश्वजित कदम यांनी जिल्हा बॅंकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळावी, अशी अनेकांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र विश्वजित यांनी महेंद्र लाड यांच्या नावावरच शिक्कामोर्तब केले. गेल्या वर्षी त्यांची बहीण भारती यांचे आकस्मिक निधन झाले. शेवटच्या क्षणी त्यांना विश्वजित यांनी कुटुंबाच्या पाठीशी ठामपणे राहण्याचा शब्द दिला होता. आधी भाचा ऋषिकेशला जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष करून, तर आता महेंद्र लाड यांना बॅंकेचे अध्यक्ष करून बहिणीला दिलेला शब्द त्यांनी पाळला, अशी चर्चा रंगली होती..पिता-पुत्राच्या दोन जोड्याजिल्हा परिषद आणि पाठोपाठ जिल्हा बँकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात शिंदेंच्या शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षासोबत जुळवून घेत सत्तेत वाटा मिळवला. या घडामोडींत पिता-पुत्राच्या दोन जोड्या या संस्थांत पदाधिकारी म्हणून विराजमान झाल्या. महेंद्र लाड बँकेचे अध्यक्ष, तर त्यांचे चिरंजीव ऋषिकेश हे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत. बँकेचे उपाध्यक्ष झालेल्या तानाजी पाटील यांचा मुलगा पृथ्वीराज हा जिल्हा परिषदेत सभापती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.