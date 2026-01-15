पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : शिवसेना-राष्ट्रवादी फुटीनंतर पहिलीच जिल्हा परिषद निवडणूक; राजकीय गणिते बदलणार

District Council Elections : ६१ गटांचे आरक्षण आणि काही भागांत संभाव्य स्थानिक आघाड्या यामुळे निकालांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवाबलराज पवार -सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : नगरपालिका आणि महापालिकेपाठोपाठ आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. निवडणूक आयोगाने ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्याचे जाहीर केल्याने तब्बल पावणे चार वर्षांनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे नेत्यांना आता जिल्हा परिषदेच्या रणधुमाळीचे वेध लागले आहेत.

