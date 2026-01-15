Sangli Election : शिवसेना-राष्ट्रवादी फुटीनंतर पहिलीच जिल्हा परिषद निवडणूक; राजकीय गणिते बदलणार

सांगली : नगरपालिका आणि महापालिकेपाठोपाठ आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. निवडणूक आयोगाने ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्याचे जाहीर केल्याने तब्बल पावणे चार वर्षांनंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे नेत्यांना आता जिल्हा परिषदेच्या रणधुमाळीचे वेध लागले आहेत..राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती यांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपली होती. त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. .Sangli Election : युती तुटली तर युद्ध अटळ! सांगली प्रभाग ८ मध्ये सत्तासंघर्ष रंगणार .जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये गेले पावणे चार वर्षे प्रशासकराज आहे. निवडणुका रखडल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश दिले आणि राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली..पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. पाठोपाठ राज्यातील सर्व २९ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत. त्यांचे मतदान १५ रोजी, तर मतमोजणी १६ होणार आहे. .Sangli Election Result : आष्ट्यात शिंदेशाहीच कायम; २४ पैकी २३ जागांवर शहर विकास आघाडीचा दणदणीत विजय.या मतमोजणी दिवशीपासूनच जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज भरण्यास प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा निकाल लागताच नेत्यांना पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या तयारीला लागावे लागणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर प्रथमच ही निवडणूक होत आहे. .त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप महायुती म्हणून लागणार की महापालिकेप्रमाणेच येथेही अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गटाला लांब ठेवून स्वबळ आजमावणार याकडे लक्ष असेल. काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादीने महाविकास आघाडी म्हणूनच लढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. महापालिका निवडणुकीत हीच परिस्थिती आहे. .काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादी एकत्रित लढत आहे. तर घटक पक्षांशी जागा वाटपात न जमल्याने भाजप स्वबळावर लढत आहे. शिवाय अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेनाही स्वतंत्र लढत आहे. .याचा काय परिणाम होणार ते महापालिकेच्या निकालावरून दिसून येईल. त्यानंतर जिल्हा परिषदेला एकत्रित राहायचे की स्वतंत्र याचा निर्णय महायुतीचे पक्ष घेतील असे दिसते. काही ठिकाणी घटक पक्ष एकत्र येऊन पंचायत समित्यांसाठी स्थानिक आघाड्या करण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही..लोकसभा, विधानसभेपाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही आपले वर्चस्व राहावे यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच नगरपालिका नगरपंचायतीनंतर महापालिकाही स्वबळावर लढण्याचे धोरण त्यांनी ठेवले असल्याचे दिसते. .तोच कित्ता जिल्हा परिषदेत त्यांनी गिरवला तर आश्चर्य वाटू नये. जिल्हा परिषदेत प्रथमच भाजपचा अध्यक्ष २०१७ मध्ये झाला होता. तेच वर्चस्व या निवडणुकीतही ठेवण्यासाठी भाजप कोणती रणनीती अाखणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. जिल्हा परिषदेचे ६१ गटांचे आरक्षण.अनुसूचित जाती प्रवर्ग : सात गटअनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला : कवलापूर, बेडग, म्हैसाळ (एस), मालगाव अनुसूचित जाती : रांजणी, उमदी, सावळजसर्वसाधारण महिला प्रवर्ग : १९.येलूर, वाटेगाव, कासेगाव, रेठरेहरणाक्ष, बागणी, वाकुर्डे बुद्रुक, पणुंब्रे तर्फ वारुण, निंबवडे, नागनाथनगर (नागेवाडी), लेंगरे, करंजे, जाडरबोबलाद, डफळापूर, संख, दुधोंडी, वांगी, देशिंग, आरग, एरंडोली..सर्वसाधारण प्रवर्ग : १९ येळावी, मणेराजुरी, चिंचणी, मांजर्डे, विसापूर, कामेरी, चिकुर्डे, बावची, दरीबडची, बनाळी, मांगले, कोकरूड,कुंडल, भिलवडी, करगणी, खरसुंडी, कसबे डिग्रज, भोसे, भाळवणी. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला : ८ पेठ, बोरगाव, बिळूर, कडेपूर, तडसर, देवराष्ट्रे, कवठेपिरान, बुधगावनागरिकांचा मागास प्रवर्ग : ८दिघंची, मुचंडी, शेगाव, ढालगाव, कुची, अंकलखोप, वाळवा, समडोळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.