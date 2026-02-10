Sangli District Elections : घासून नाय, ठासून...जल्लोष शड्डू ठोकून; जिल्हाभर विजयी उमेदवार, समर्थकांकडून गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी

सांगली : ‘भावा जिंकू आपण, पण जरा घासून हाय...’ या शब्दांनी गेल्या दोन दिवसांपासून टेन्शन पुरं वाढवलं होतं. पण, भाऊ घासून नाय, तर ठासून आला अन् भावानं शड्डू ठोकून जल्लोष केला. गुलालाची पोतीच्या पोती रिती केली गेली. .फटाक्यांच्या माळा किती उडाल्या, किती उशीर उडाल्या, याचा हिशेबच उरला नाय. गावगाड्याच्या राजकारणात यंदाची निवडणूक अत्यंत चुरशीची, ईर्षेची, आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत खर्चाची, पक्षीय पातळीवर मांडणीत आव्हान पाहणारी ठरली. हे सारे चक्रव्यूह भेदून जो जिंकला, त्याने जोरदार जल्लोष केला..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.नगरपालिका निवडणुकीत भाजप आणि विरोधी पक्षांना संमिश्र यश मिळाले होते. महापालिकेत भाजपची नौका काठावर येऊन थांबली होती, राष्ट्रवादीने साथ दिली आणि सत्ता पार केली. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत काय होणार, याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. आठ-दहा गावांचा मोठा पसारा, गावागावांतील गावकी अन् भावकीचे तिढे, एक इकडं आला तर दुसरा रूसून तिकडं जायचा....दिवसा सोबत असणारी सूत्रं रात्री उलटी फिरवायचा...आता या सगळ्या तिढ्यातनं नेमकं काय झालं असावं, याचा हिशेब लागायला तयार नव्हता. त्याच चिंताग्रस्त चेहऱ्यांनीच आज उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी मतमोजणी केंद्रावर दाखल झाले होते. .Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात.सकाळी नऊपासून रीघ सुरू झाली. दहा वाजता मतमोजणीला प्रारंभ झाला. टपाली मतांतून कल लक्षात आला. अर्ध्या तासांत पहिली फेरी संपली...काहींची आघाडीची चढती कमान कायम राहिली, तर काहींची नौका हेलकावे खात राहिली. दहा फेऱ्यांनंतर अनेकांना अंदाज आला आणि मग गावाकडे निरोप रवाना झाला, गावच्या चौकात फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली. गुलालाच्या पोत्यांची उधळण केली गेली. ‘घासून नाय रे, ठासून आला’...‘बाप तो बाप रहेगा’, अशा गाण्यांच्या तालावर कार्यकर्त्यांनी ठेका धरला. नेतेही जल्लोषी वातावरणात नाचताना बघायला मिळाले..जत तालुक्यात गोपीचंद पडळकरांच्या कार्यकर्त्यांनी गुलालासह भंडाऱ्याची उधळण करत तालुक्याला गुलाबी-पिवळ्या रंगात रंगून टाकले. पडळकरांनी जत राखले, मात्र निंबवडेतील भावजयीच्या निकालामुळे टेन्शन वाढले होते. अखेर तेथेही विजय मिळाला आणि पडळकरांचा चेहरा खुलला. खानापूर व आटपाडीतील जबरदस्त यशाचा जल्लोष करताना आमदार सुहास बाबर यांनी शड्डू ठोकलेला व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला. .तासगाव तालुक्यातील दोन बडे नेते माजी खासदार संजय पाटील, आमदार रोहित पाटील यांच्या गटानेही जल्लोष केला. जिल्हा परिषदेतील यशाबद्दल रोहित, तर पंचायत समितीत सत्ता आल्याने काका समर्थकांनी गुलाल उधळला. आमदार विश्वजित कदम यांनी कडेगाव, पलूस तालुक्यात निर्भेळ यश मिळवल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी तुफान जल्लोष करत काँग्रेसचे झेंडे फिरवले. शिराळ्यात लेकीच्या विजयाने सत्यजित देशमुख सुखावले, गुलालात न्हाले. .मात्र तालुक्यात जल्लोष केला, तो दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी. नाईकांचा या निकालात बोलबाला राहिला. वाळवा तालुक्यात जयंत पाटील पुन्हा ‘किंग’ ठरले, तरी नायकवडी, खोतांनी आपले मतदार संघ जिंकल्याने त्यांनाही जल्लोषाची संधी मिळाली..मिरज तालुक्यात भाजपची कामगिरी चांगली झाल्याने आमदार सुरेश खाडे यांनी विजयी उमेदवारांसह जल्लोष केला. जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसचा झेंडा फडकणार असल्याने खासदार विशाल पाटील यांनी उमेदवारांसोबत जल्लोषात सहभाग घेतला. .मतमोजणी केंद्रावरून...पहिला निकाल - १२.३० वा. हाती. काँग्रेसने ‘कुंडल’ जिंकत खाते उघडले.निंबवडे (ता. आटपाडी) गटाची मतमोजणी उशिरापर्यंत चालली, दुपारी ३.१५ पर्यंत प्रक्रियापहिल्या दहा फेऱ्या संपल्यानंतर उमेदवारांनी फटाके लावायला केली सुरुवातविजयी उमेदवार, उमेदवारांच्या पतींना खांद्यावर उचलून घेत जल्लोष.सर्वच विजयी उमेदवारांच्या जल्लोषात ‘शड्डू’चा प्रभावअनेक मतदार संघांत ‘क्रॉस वोटिंग’ने फोडला उमेदवारांना घामसोशल मीडियातून ‘चॅलेंज’ देणाऱ्या पोस्टचा पडतोय पाऊसकाही नेत्यांनी गुलाल न लावता दिल्या शुभेच्छा, अजितदादांच्या निधनामुळे निर्णय.नेत्यांचे लक्ष आकड्यांकडेएकेक निकाल समोर येत होता, कार्यकर्ते जल्लोष करत होते. जिल्ह्याचे नेते मात्र एकेका निकालानंतर आकडे मांडत होते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवरील सत्तेचे समीकरण जमते का, याकडे त्यांचे लक्ष होते. जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांची बेरीज स्पष्ट बहुमताचा आकडा ओलांडणारी ठरल्याचे समजल्यानंतर या आघाडीच्या नेत्यांनीही विजयी जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.