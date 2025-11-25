पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : जिल्हातील राजकारण कूस बदलतेय! नगरपालिका - नगरपंचायत निवडणुकांच्या निमित्ताने नव्या चेहऱ्यांकडे नेतृत्व

Political Shift in Sangli : जुने नेतृत्व एक तर पूर्णतः बाजूला झालेय किंवा ते कोणत्‍या तरी पक्ष-आघाडी-युतीत विलीन होतेय. जिल्हाभरात काँग्रेसचे पक्षीय पातळीवरील सर्वव्यापी स्थान आता भाजप व्यापताना दिसतोय. त्यांच्याकडे जिल्हाभरात स्वतःचे नेतृत्व तयार होतेय.
सांगली : वसंतदादा-राजारामबापू, पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, मदन पाटील, जयंत पाटील अशा जिल्ह्यातील दोन राजकीय टप्प्यांनंतर सांगली जिल्ह्याचे राजकारण पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या राजकारणाचा पट पूर्णतः बदलतोय.

