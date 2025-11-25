Sangli Politics : जिल्हातील राजकारण कूस बदलतेय! नगरपालिका - नगरपंचायत निवडणुकांच्या निमित्ताने नव्या चेहऱ्यांकडे नेतृत्व

सांगली : वसंतदादा-राजारामबापू, पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, मदन पाटील, जयंत पाटील अशा जिल्ह्यातील दोन राजकीय टप्प्यांनंतर सांगली जिल्ह्याचे राजकारण पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या राजकारणाचा पट पूर्णतः बदलतोय. .त्यात जुने नेतृत्व एक तर पूर्णतः बाजूला झालेय किंवा ते कोणत्या तरी पक्ष-आघाडी-युतीत विलीन होतेय. जिल्हाभरात काँग्रेसचे पक्षीय पातळीवरील सर्वव्यापी स्थान आता भाजप व्यापताना दिसतोय. त्यांच्याकडे जिल्हाभरात स्वतःचे नेतृत्व तयार होतेय..Sangli Crime News : विट्यात थरार! देशी पिस्तूल घेऊन उभा असलेला तरुण रात्रीच पोलिसांच्या जाळ्यात; एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त.मात्र एकमुखी जिल्हाव्यापी नेतृत्वाची पोकळी आहे. एकपक्षीयऐवजी बहुपक्षीय आघाड्यांचे राजकारण वाढले आहे. जिल्ह्याच्या तीन दशकांतील राजकारणातील जयंत पाटील वगळता कोणीही नेता आता जिल्ह्याच्या एकमुखी राजकारणात हस्तक्षेप करू शकेल, असा उरलेला नाही. वसंतदादा गटाचा म्हणून असलेला पासंगही आता दिसत नाही. एकूणच, जिल्ह्याचे राजकारण गतीने कूस बदलतेय. - जयसिंग कुंभार.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्ष, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे केंद्रस्थानी नसले, तरी पक्षांच्या पायाविस्तारासाठी या निवडणुकांमधील आघाड्यांचे राजकारण निर्णायक असते. त्या-त्या तालुक्यातील राजकारणाचे ध्रुवीकरण अटळ असते. .Sangli News : “दबावशाहीच्या छायेतून बाहेर या” तासगावात सुजात आंबेडकरांचा जोरदार संदेश; वंचित–स्वाभिमानी आघाडीचा प्रचार धमाकेदार सुरुवात.तिथल्या नेतृत्वाला या निवडणुका थेट बळ देत असतात. या निकषांवर जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांकडे पाहिले पाहिजे. त्याचवेळी आगामी जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे राजकारण ठरणार आहे. .काँग्रेसच्या एकमुखी वर्चस्वाचा काळ संपला आहे. त्याची अस्तित्वासाठी झुंज असली, तरी भाजपने केलेली राष्ट्रवादी-शिवसेनेची मोडतोड काँग्रेससाठी विरोधी ‘स्पेस’ व्यापण्यासाठी इष्टापत्ती ठरू शकते. त्यासाठी आगामी निवडणुका महत्त्वाच्या असतील..आता नाईक अधिक नाईकशिराळ्यात नाईक विरुद्ध नाईक असा असणारा संघर्ष आता नाईक-नाईक विरुद्ध देशमुख-महाडिक असा झाला आहे. काँग्रेसचे नेते शिवाजीराव देशमुख याचे पुत्र सत्यजित आता भाजपचे आमदार झाले आहेत. त्यांच्या सोबत महाडिक आहेत. मानसिंगराव व शिवाजीराव या दोन माजी आमदारांना नगरपंचायतीसाठी स्वतःच्याच होमग्राऊंडवर एकत्र यावे लागले. हे समीकरण आगामी जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पूर्ण तालुकाभर प्रभाव टाकणारे असेल..जयंतरावांचा कसवाळवा तालुक्यावर तीन-साडेतीन दशकांपासून पकड ठेवताना अनेक विरोधकांना सामवून घेत, तर कधी शिंगावर घेत जयंत पाटील यांनी आपली वाटचाल सुरू ठेवली आहे. ईश्वरपूरची आणि आष्ट्याची या वेळची ही निवडणूक त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाची ‘लिटमस टेस्ट’ ठरणार आहे. जयंतराव विरुद्ध सर्व असे इथे चित्र आहे. आता या ‘सर्व’मधील सर्व जण एकत्र किती राहतात, हे येत्या काही महिन्यांत ठरणार आहे. .होमग्राऊंडमधील या यशावर जयंतरावांचे जिल्ह्याच्या पटावरील राजकीय वजनही ठरणार आहे. ‘त्यांच्या’ राष्ट्रवादीचे भवितव्य पाहता ते आपले आणि आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य भाजपमध्ये शोधणार की काँग्रेसमध्ये याचा फैसला नजीकच्या काही वर्षांत त्यांना घ्यावा लागणार आहे. आष्टा शहराचा चेहरा असलेल्या विलासराव शिंदे यांच्या निधनानंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या वारसांच्या एकीचीही परीक्षा आहे..रोहित पूर्ण भूमिकेतआर. आर. पाटील यांच्या निधनानंतर तासगाव नगरपालिकेची ही दुसरी निवडणूक आहे. त्यांच्या निधनानंतर राजकीय पटावर पत्नी सुमन पाटील आणि आणि कन्या स्मिता यांनी सुमारे दहा वर्षे ‘नाईट वॉचमन’ भूमिका पार पाडत, यावेळी रोहित पाटील यांच्याकडे आपल्या गटाची धुरा सोपवली आहे. रोहित पाटील यांनी आमदार झाल्यानंतर आता ही निवडणूक तुतारी चिन्हावर लढताना काँग्रेसचा एक गट सोबत घेतला आहे. .इथे रोहित आता आर. आर. गटाचे सर्वस्वी एकमुखी नेते झाले आहेत. इथे माजी खासदार संजय पाटील यांनी सर्व पक्षांपासून फारकत घेत आता पलूस तालुका स्वाभिमानी आघाडीचा झेंडा घेतला आहे. त्यांच्यासाठी नगरपालिकेची निवडणूक जिंकणे आणि कशी जिंकतात, यावर त्यांची प्रतिष्ठा आणि अस्तित्व ठरणार आहे. भाजपने इथे संजय पाटील यांना पर्याय शोधण्यासाठी सुरू केलेल्या हालचाली नवे संकेत देणाऱ्या आहेत..बाबर-पाटील यांचे नवे चेहरेआमदार अनिल बाबर यांच्या निधनानंतरची विटा नगरपालिकेची ही पहिलीच निवडणूक आहे. आमदार बाबर यांना विट्यात बस्तान बसवण्यात नेहमीच अपयश आले. आता बाबर यांचे पुत्र आमदार सुहास हे पुन्हा एकदा कंबर कसून रिंगणात उतरले आहेत. विट्यावरील हणमंतराव-सदाशिवराव-वैभव पाटील यांची सहा-सात दशकांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठीचे बाबर यांचे प्रयत्न आहेत. .यावेळी विट्याच्या लढतीचा चेहरा सदाशिवराव पाटील नाहीत. त्यांची धुरा आता वैभव पाटील यांनी घेतली आहे. महायुतीतील शिवसेना आणि भाजपमध्ये होणाऱ्या या सामन्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे झेंडे गायब झाले आहेत. खानापूर तालुक्याच्या राजकारणातील जागा सुहास बाबर यांनी पटकावली आहे. वैभव पाटील यांना त्यांची राजकारणातील जागा शोधण्यसाठी ही निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे आहे..पडळकर- पाटील केंद्रस्थानीआटपाडी तालुक्याच्या राजकारणात आतापर्यंत देशमुख विरुद्ध कोणीतरी, असे चित्र असायचे. गेल्या काही वर्षांत देशमुखांविरोधात तानाजी पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आपापली ‘स्पेस’ तयार केली आहे. त्यांनी स्वतःची जागा इतकी वाढवली आहे की आटपाडी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत राजेंद्र व अमरसिंह या देशमुख बंधूंना अस्तित्व टिकवण्यासाठी आपल्यातील जागा दोघांना वाटून द्यावी लागतेय..देशमुखांच्या राजकारणाचा पुढचा चेहरा कोण, हे या निवडणुकीत ठरेल. माणगंगा साखर कारखान्याची निवडणूक जिंकत आपले अस्तित्व सिद्ध करणारे जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील यांनी स्वतंत्र आघाडी उभी करत तालुक्याच्या राजकारणात स्वतःची जागा निर्माण करण्यासाठी चंग बांधला आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी तालुक्यातील आपला पाया विस्तारण्यासाठी अमरसिंह देशमुख यांच्या खांद्यावर आता भाजपचा झेंडा दिला आहे. गोपीचंद व अमरसिंह यांचे हे एकत्र येणे खानापूर तालुक्याच्या नव्या राजकीय मांडणीचे संकेत देतात..जगताप आता अनेकांतील एकजत तालुक्याच्या राजकारणात विलासराव जगताप यांच्यासाठी पक्ष कोणता, हे कधीच महत्त्वाचे नव्हते. तालुक्याच्या राजकारणात गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभा जिंकत मारलेली मुसंडी जगतापांना समझोत्याचे आणि आघाडीचे राजकारण करण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे. .जतचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी काँग्रेसचे स्वतंत्र पॅनेल उभे करण्याचा घेतलेला निर्णय इथले मैदान तिरंगी करणारे ठरले. विक्रमसिंह यांनी सुजय अशोकराव शिंदे यांना नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे करताना जत शहरावर पकड राहील, याची दक्षता घेतली आहे. या घडामोडीत पूर्वींची विलासरावांची तालुक्यातील राजकीय ‘स्पेस’ आमदार पडळकर व्यापत विश्वजितसह सारेच नवेपलूसचे गावकारभारी वसंतराव पुदाले, खाशाबा दळवी, विठ्ठलराव येसुगडे, अमरसिंह इनामदार या सर्वांचे गेल्या नऊ वर्षांत निधन झाले. आता यांचे पुढचे वारस वेगवगेळ्या पक्षातूंन रिंगणात आहेत. पतंगराव कदम यांच्या नंतर होणारी पलूसची ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यानंतर आता इथे नेते म्हणून विश्वजित कदम यांच्याकडे आता नेतृत्वाची कमान आहे. .गतवेळी इथल्या निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी आघाडीचे नेतृत्व करणारे आमदार अरुण लाड या वेळी चित्रातून गायब आहेत. नुकतेच भाजपवासी झालेले त्यांचे चिरंजीव शरद यांनी इथला समर्थक विरोधी राष्ट्रवादी आघाडीत पाठवून फक्त भाजपच्या व्यासपीठावर हजेरी लावण्याच्या भूमिकेत आहेत. माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांनी भाजपची पॅनेल उभे केले असले तरी त्यांच्यासोबत त्यांचे बंधू संग्रामसिंह दिसत नाहीत.. 