Sangli Rabi Season : सांगलीत रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास उंचावला; मका पिकामुळे पेरणी शंभर टक्क्यांवर

100% Crop Coverage : जत तालुक्यात सर्वाधिक ज्वारीची पेरणी झाली असून मिरज, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आदी तालुक्यांतही समाधानकारक क्षेत्रावर रब्बी पिके घेतली जात आहेत.
Farmers preparing and sowing rabi crops in agricultural

सांगली : ‘जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरणी आटोपली आहे. रब्बीची पेरा १ लाख ९१ हजार ९७३ हेक्टरवर (९८.८ टक्के) पेरणी झाली आहे. मका पिकाची सरासरीहून अधिक पेरणी झाली असल्याने रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी शंभर टक्क्यांपर्यंत पोहोचली,’ अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली.

