Sangli Rabi Season : सांगलीत रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास उंचावला; मका पिकामुळे पेरणी शंभर टक्क्यांवर

सांगली : 'जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरणी आटोपली आहे. रब्बीची पेरा १ लाख ९१ हजार ९७३ हेक्टरवर (९८.८ टक्के) पेरणी झाली आहे. मका पिकाची सरासरीहून अधिक पेरणी झाली असल्याने रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी शंभर टक्क्यांपर्यंत पोहोचली,' अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. .जिल्ह्यात रब्बीचे सरासरी क्षेत्र १ लाख ९४ हजार ३९३ हेक्टर असून ज्वारीचे सरासरी १ लाख २६ हजार २८ हेक्टर क्षेत्र आहे. ज्वारीच्या एकूण सरासरी क्षेत्रापैकी जत तालुक्याचे ६५ हजार ४२९ हेक्टर क्षेत्र आहे..Kolhapur Rabi Sowing : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी अंतिम टप्प्यात; ८७.१८ टक्के क्षेत्रावर लागवड पूर्ण.जिल्ह्यातील जत, मिरज, आटपाडी, कवठेमहांकाळ या चार तालुक्यांत रब्बी ज्वारीची पेरणी झाली आहे. जत तालुक्यात सर्वाधिक पेरा ज्वारीचा झाला आहे. उर्वरित तालुक्यांतही २२०० ते ६००० हेक्टरपर्यंत ज्वारी पेरणी झाली आहे..जिल्ह्यात पशुधनांची संख्या अधिक असल्याने पशुपालक चारा म्हणून मका पिकाची लागवड करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे सर्वच तालुक्यांत मका पिकाची पेरणी सर्वाधिक झाली आहे. .Kolhapur Rabi Sowing : पावसाच्या लांबलेल्या हंगामानंतरही कोल्हापूर जिल्ह्यात ८७ टक्के रब्बी पेरण्या पूर्ण.मक्याचे सरासरी क्षेत्र २२ हजार ६५८ हेक्टर असून २९ हजार ८९५ हेक्टरवर (१३१ टक्के) पेरा झाला आहे. मक्यासह हरभरा, गहू पिकाची पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यात ६३ हजार ७४ हेक्टरवर उसाची लागवड झाली आहे. सद्यःस्थितीला सुरू हंगामातील उसाची लागवड सुरू आहे.. तालुकानिहाय पेरणी दृष्टिक्षेपतालुका क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) मिरज २४०८०शिराळा ४२९६जत ८१६२१ आटपाडी २०८८१खानापूर ७७४३.कवठेमहांकाळ १९५९१वाळवा ११२८९ पलूस ४०७८तासगाव ९२४९ कडेगाव ९०४०एकूण १९,१,९७३.