पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : सांगली जिल्ह्यात निवडणूक रणधुमाळी! छाननीनंतर जवळपास सर्व तालुक्यांत बहुरंगी लढतींचे चित्र स्पष्ट

Nomination Scrutiny : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विविध तालुक्यांत गुरुवारी उमेदवारी अर्जांची छाननी पूर्ण
Candidates and supporters gather at taluka offices during nomination scrutiny for Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections.

Candidates and supporters gather at taluka offices during nomination scrutiny for Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी गुरुवारी विविध तालुक्यांत पार पडली. छाननीनंतर बहुतांश तालुक्यांत मोठ्या संख्येने अर्ज वैध ठरल्याने निवडणूक लढती बहुरंगी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, अंतिम चित्र उमेदवारी अर्ज माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
ZP
district
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad

Related Stories

No stories found.