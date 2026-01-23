Sangli Election : सांगली जिल्ह्यात निवडणूक रणधुमाळी! छाननीनंतर जवळपास सर्व तालुक्यांत बहुरंगी लढतींचे चित्र स्पष्ट

सांगली : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी गुरुवारी विविध तालुक्यांत पार पडली. छाननीनंतर बहुतांश तालुक्यांत मोठ्या संख्येने अर्ज वैध ठरल्याने निवडणूक लढती बहुरंगी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, अंतिम चित्र उमेदवारी अर्ज माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे..शिराळाशिराळा तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांसाठी दाखल झालेल्या १२१ अर्जांपैकी १०१ अर्ज वैध ठरले. गटासाठी २९ व गणासाठी ७२ अर्ज पात्र ठरले असून २० अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे अवैध ठरविण्यात आले. काही उमेदवारांनी पक्षीय व अपक्ष असे दोन अर्ज दाखल केल्याने ते बाद झाले. छाननीदरम्यान तहसील कार्यालयात मोठी गर्दी होती..Sangli ZP Election : सांगली जिल्ह्यात उमेदवारीचा धडाका! अखेरच्या दिवशी राजकीय हालचालींना वेग.आटपाडीआटपाडी तालुक्यात जिल्हा परिषदेसाठी ४७ व पंचायत समितीसाठी ९४ असे एकूण १४१ अर्ज वैध ठरले. तर ५१ अर्ज अवैध ठरले. दिघंची व करगणी गटात सर्वाधिक उमेदवार रिंगणात असल्याचे चित्र आहे. प्रमुख पक्षांचे अधिकृत उमेदवार पात्र ठरल्याने येथे चुरशीच्या लढती अपेक्षित आहेत..पलूसपलूस तालुक्यात छाननीत एकही अर्ज बाद झाला नाही. जिल्हा परिषदेसाठी ६३ व पंचायत समितीसाठी ९७ असे सर्व १६० अर्ज वैध ठरले. काँग्रेस व भाजप यांच्यात मुख्य लढत होण्याची शक्यता असून, इतर पक्ष व अपक्ष उमेदवारांनीही निवडणुकीत रंग भरला आहे..Jilha Parishd : महायुती–महाविकासच्या रागरंगात नवी आघाडी; जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी चिन्हासाठी चढाओढ.तासगावतासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सहा जागांसाठी ७६, तर पंचायत समितीच्या १२ जागांसाठी तब्बल १७६ अर्ज वैध ठरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार व अजित पवार गट), भाजप व शिवसेना यांच्यातील लढती लक्षवेधी ठरणार आहेत..कडेगावकडेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद गटासाठी ३८ व पंचायत समिती गणासाठी ९४ अर्ज वैध ठरले. दोन अर्ज अवैध झाले. भाजप व काँग्रेस यांच्यातील थेट लढतीसह इतर पक्ष व अपक्ष उमेदवारांमुळे निवडणूक बहुरंगी होणार आहे..जतजत तालुक्यात जिल्हा परिषद गटांसाठी ९५ व पंचायत समिती गणांसाठी १४० अर्ज वैध ठरले. आठ अर्ज अवैध ठरले असले, तरी प्रमुख पक्षांचा एकही उमेदवार बाद झालेला नाही. २७ जानेवारी ही अर्ज माघारीची अंतिम तारीख आहे..खानापूर\r\n\r\nखानापूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेसाठी २६ व पंचायत समितीसाठी ४० असे एकूण ६६ अर्ज वैध ठरले, तर तीन अर्ज अवैध झाले. छाननी प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पडली.\r\n\r.पुढील टप्प्याकडे लक्ष सर्व तालुक्यांत छाननी पूर्ण झाल्याने आता उमेदवारी अर्ज माघारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. माघारीनंतरच नेमक्या लढती, बंडखोरी व राजकीय समीकरणे स्पष्ट होणार असून, जिल्ह्यातील निवडणूक वातावरण चांगलेच तापणार असल्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.