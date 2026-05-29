Sangli : 'गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून मान्यता द्या'; सांगलीत ईद दिवशीच मुस्लिम समाजाने स्वाक्षरी मोहीम राबवत दिला मोठा संदेश, कत्तल न करण्याची घेतली प्रतिज्ञा!

Eid Namaz Offered at Sangli Eidgah Ground : सांगलीतील ईदगाह मैदानावर मुस्लिम समाजाने सामुदायिक नमाज पठण करून देशातील शांतता, सामाजिक सलोखा आणि ऐक्यासाठी प्रार्थना केली.
सांगली : देशात सामाजिक सलोखा आणि शांतता राहावी, यासाठी आज समस्त मुस्लिम समाजाकडून दुवा मागण्यात (Sangli Eid Namaz 2026) आली. त्यानंतर बायपास रस्त्यावर ईदगाह मैदानावर सामुदायिक नमाज पठण करण्यात आले. ईदगाह मैदानावर काल सकाळी आठ वाजता सामुदायिक नमाज पठण करण्यात आले. ईदगाहचे हफिज महंमद यांनी नमाज पठण केले. तर, जामा मशिदीचे हाफिज सदरेआलम यांनी खुदबा पठण केले. त्यानंतर समाजबांधवांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या आणि स्वीकारल्या. त्यानंतर कुर्बानी दिली गेली.

