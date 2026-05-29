Sangli : 'गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून मान्यता द्या'; सांगलीत ईद दिवशीच मुस्लिम समाजाने स्वाक्षरी मोहीम राबवत दिला मोठा संदेश, कत्तल न करण्याची घेतली प्रतिज्ञा!

सांगली : देशात सामाजिक सलोखा आणि शांतता राहावी, यासाठी आज समस्त मुस्लिम समाजाकडून दुवा मागण्यात (Sangli Eid Namaz 2026) आली. त्यानंतर बायपास रस्त्यावर ईदगाह मैदानावर सामुदायिक नमाज पठण करण्यात आले. ईदगाह मैदानावर काल सकाळी आठ वाजता सामुदायिक नमाज पठण करण्यात आले. ईदगाहचे हफिज महंमद यांनी नमाज पठण केले. तर, जामा मशिदीचे हाफिज सदरेआलम यांनी खुदबा पठण केले. त्यानंतर समाजबांधवांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या आणि स्वीकारल्या. त्यानंतर कुर्बानी दिली गेली..ईदगाह कमिटीचे मुन्ना कुरणे, जब्बार तहसीलदार, इम्रान शेख व असिफ बावा, युनूस महात, लालू मेस्त्री, युसूफ जमादार, जब्बार बारस्कर, तौफिक शिकलगार, उमर गवंडी यांनी संयोजन केले. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर अधीक्षक कल्पना बारवकर, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण, नगरसेवक राजेश नाईक, मयूर पाटील, सतीश साखळकर यांनी शुभेच्छा दिल्या..गायीसाठी स्वाक्षरी मोहीमयावेळी गोरक्षक संघटनेतर्फे स्वाक्षरी मोहीम घेण्यात आली. कत्तल करणार नाही. तसेच, गायीला राष्ट्रीय पशू म्हणून मान्यता द्यावी, असा उल्लेख त्यावर होता. समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने स्वाक्षरी करत या मोहिमेत सहभाग घेतला.