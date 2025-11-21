Sangli Ethanol Production

Sangli News: रोज सव्वासहा लाख लिटर इथेनॉलची निर्मिती; कारखान्यांना होतोय इ-२० धोरणाचा फायदा

Sangli Ethanol Production: सांगली जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांतून हंगामात प्रतिदिन सव्वासहा लाख लिटरहून अधिक इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जाते. काही कारखान्यांतील विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणामुळे प्रत्यक्ष परवान्यापेक्षा सव्वा ते दीडपट जास्त उत्पादन होते.
