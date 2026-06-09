Sangli Farmer : 20 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याची 50 फूट खोल विहिरीत पडलेली 4 तोळ्यांची सोनसाखळी; मेटल डिटेक्टरने शोधली, 2006 आणि आताची सोन्याची किंमत वाचून थक्क व्हाल

दुधोंडी (सांगली) : एक नव्हे, दोन नव्हे, तब्बल चार तोळ्यांची सोन्याची साखळी वीस वर्षांपासून ५० फूट खोल विहिरीच्या पाण्यात पडली होती. येथील शेतकरी सुभाष साळुंखे अंघोळ करताना विहिरीत त्यांची सोन्याची साखळी पडली होती. दोन दिवसांपासून विहिरीतील पाणी काढून साखराळे येथील मेटल डिटेक्टिव्ह विजय जाधव यांनी यंत्राने अंदाज घेत शोधून (gold chain recovered after 20 years) दिली. सुभाष साळुंखे यांच्यासह ग्रामस्थांनी त्यांचे कौतुक केले..याबाबत माहिती अशी, की वीस वर्षांपूर्वी म्हणजे ६ जून २००६ रोजी पहाटे सुभाष साळुंखे विहिरीत अंघोळीसाठी गेले होते. त्यांच्या गळ्यात असलेली तब्बल चार तोळ्यांची सोन्याची साखळी विहिरीत पोहताना विहिरीत पडली. २००६ मध्ये पाऊस काळ जास्त झाल्यामुळे ५० फूट खोल पाण्याने विहीर तुडुंब भरली होती..त्यांनी ती दहा हजार रुपये प्रतितोळ्याप्रमाणे चाळीस हजार रुपये खर्चून घेतली होती. साखळी पाण्यात पडल्यावेळेपासून दोन-तीन वेळा त्यांनी पाण्यात शोधण्याचा प्रयत्न केला. साखळी शोधण्यासाठी गतवर्षी पुन्हा विविध मार्गाचा अवलंब केला. विहिरीला मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्याने चार-पाच पंप लावूनही पाणी कमी होत नव्हते..Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात रानकुत्र्यांचा सुळसुळाट; एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्र्यांचे ठसे, काय आहे जंगलाचा नियम?.साखराळे येथील मेटल डिटेक्टिव्ह विजय जाधव यांनी दोन दिवसांपासून विहिरीत पडलेली साखळी शोधण्याची मोहीम हाती घेतली. यंदा पाऊसकाळ कमी असल्याने व चार पंपांद्वारे पाणी उपसून जेसीबीने गाळ काढून यंत्राच्या सहाय्याने साखळी शोधण्यास मदत केली. त्यांचे सर्वत्र कौतुक व अभिनंदन होत आहे. सध्या (२०२६ मध्ये) सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत : २४ कॅरेट (शुद्ध सोने) : प्रति तोळा (१२ ग्रॅम) अंदाजे १,५३,१६० ते १,५५,००० तर २२ कॅरेट (दागिन्यांचे सोने) : प्रति तोळा (१२ ग्रॅम) अंदाजे १,४०,००० ते १,४२,००० रुपये आहे. यामुळे, २० वर्षांपूर्वी सुमारे ४० हजारांना खरेदी केलेल्या चार तोळ्यांच्या सोन्याच्या साखळीची सध्याची किंमत अंदाजे ५.६० लाख ते ६.२० लाखांदरम्यान असू शकते..Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ.दोन वर्षांपासून शेतशिवारात काम करत असताना विहिरीसह अन्य ठिकाणी हरवलेले मौल्यवान दागिने यंत्राच्या सहाय्याने शोधून देण्याचे काम करत आहे. आतापर्यंत बऱ्याच महिलांसह लहान मुलांचे, वृद्धांचे हरवलेले सोन्याचे दागिने शोधून त्यांना परत दिले आहेत.-विजय जाधव, मेटल डिटेक्टिव्ह, साखराळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.