Panchayat Samiti Elections: तासगाव व वाळवा तालुक्यातील हरकतींवर तहसीलदारांचा निर्णय; मतदारांची नव्याने गणवारी ठरली!

सांगली: जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठीची अंतिम मतदार यादी सोमवारी (ता. ३) जाहीर झाली. यादीबाबत दाखल झालेल्या हरकतींवर संबंधित तालुक्यातील तहसीलदारांनी निर्णय घेतला आहे. दाखल झालेल्या ५६ हरकतींपैकी ५४ हरकती मान्य करण्यात आल्या आहेत..दोन हरकती फेटाळल्या आहेत. मतदार यादी पाहण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..जुन्नरमध्ये प्रारूप मतदार यादीवर १२०० हरकती.तासगाव आणि वाळवा तालुक्यांतील मतदार यादीवर हरकती घेण्यात आल्या होत्या. तासगावात येळावी गणातील ५३ मतदारांनी वासुंबे गणात समावेश करण्याची मागणी केली होती. .मतदारांच्या हरकतीनुसार सर्वच्या सर्व ५३ मतदारांचा समावेश वासुंबे गणात करण्यात आला आहे. वाळवा तालुक्यात पेठमध्ये दोन, वाळव्यात एक अशा एकूण तीन हरकती दाखल झाल्या होत्या. .Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक; प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदविण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर.पेठमधील दोन्ही हरकती अमान्य करण्यात आल्या आहेत. वाळव्यातील हरकती अंशतः मान्य करण्यात आली आहे. मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी १२ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.