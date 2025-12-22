Firecracker Blast : भाळवणीत शोभेच्या दारूचा भीषण स्फोट! दोन जण गंभीर जखमी; स्फोटाने हादरली जमीन, गाड्यांच्या काचांना गेले तडे

विटा (सांगली) : भाळवणी (ता. खानापूर) येथील शोभेच्या दारू बनविणाऱ्या पत्र्याच्या शेडला आज सकाळी दहा वाजता शोभेच्या दारूचा भीषण (Firecracker Blast) स्फोट झाला. त्यात आफताब मन्सूर मुल्ला (वय ३०, भाळवणी) व अमीर उमर मुलाणी (वय ४०, चिंचणी - अंबक, ता. कडेगांव) हे दोघे गंभीर जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. हा स्फोट आज सकाळी दहाच्या सुमारास झाला. .जखमींना सांगली येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच विटा पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली व पंचनामा केला..हृदयद्रावक! भीषण अपघातात मामा-भाचीनंतर सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू; कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त.याबाबत अधिक माहिती अशी, भाळवणी येथे गावाच्या बाहेर मुल्ला फायर वर्क्स हा शोभेच्या दारू बनविण्याचे पत्र्याचे शेड होते. आज सकाळी शोभेच्या दारूचा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, स्फोटाच्या आवाजाने भाळवणी गाव व गावापासून पाच किलोमीटरची जमीन हादरली. गाड्यांच्या काचांना तडे गेले. गावातील घरामध्ये असणारी कपाटातील सर्व भांडी खाली पडली..या स्फोटात आफताब मुल्ला व अमीर मुलाणी हे दोघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा कारखाना गावाबाहेर असल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. स्फोटात कारखाना संपूर्णपणे बेचिराख झाला. जखमींवर सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याची विटा पोलिसांत नोंद करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, तहसीलदार योगेश्वर टोंपे यांनी भाळवणी येथे घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.