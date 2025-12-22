पश्चिम महाराष्ट्र

Firecracker Blast : भाळवणीत शोभेच्या दारूचा भीषण स्फोट! दोन जण गंभीर जखमी; स्फोटाने हादरली जमीन, गाड्यांच्या काचांना गेले तडे

Firecracker Manufacturing Shed Explosion in Sangli : भाळवणी (ता. खानापूर) येथे शोभेच्या दारूचा भीषण स्फोट होऊन दोन जण गंभीर जखमी झाले. जखमींवर सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.
दिलीप कोळी
विटा (सांगली) : भाळवणी (ता. खानापूर) येथील शोभेच्या दारू बनविणाऱ्या पत्र्याच्या शेडला आज सकाळी दहा वाजता शोभेच्या दारूचा भीषण (Firecracker Blast) स्फोट झाला. त्यात आफताब मन्सूर मुल्ला (वय ३०, भाळवणी) व अमीर उमर मुलाणी (वय ४०, चिंचणी - अंबक, ता. कडेगांव) हे दोघे गंभीर जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. हा स्फोट आज सकाळी दहाच्या सुमारास झाला.

