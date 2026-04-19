Sangli firing incident : सांगलीच्या राममंदिर चौकात गोळीबारचा थरार; मुलाच्या वाढदिवसाला न येण्याच कारण, मित्रानेच मित्राला घातली गोळी अन्...

Ram Mandir Chowk Sangli news : सांगली शहरातील राम मंदिर चौकातील पंचमुखी मारुती रस्ता परिसर काल मध्यरात्री गोळीबाराने हादरला. मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास रेकॉर्डवरील गुन्हेगार टोल्या ऊर्फ प्रफुल्ल अरुण पोतदार (रा. सम्राट व्यायाम मंडळ, सांगली) याने गावठी कट्ट्यातून केलेल्या गोळीबारात एकजण जखमी झाला आहे. नीलेश प्रमोद जाधव (२९, रा. हिराबाग कॉर्नर, सांगली) हा जखमी झाला असून, त्याचा पायात गोळी लागली आहे. .याप्रकरणी, टोल्यासह दिलावर जमादार (रा. सम्राट व्यायाम मंडळ, सांगली), सुधीर ऊर्फ कांचा माळी (रा. शामरावनगर, सांगली) अशा तिघांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, संशयित टोल्या, दिलावर व कांचा हे राममंदिरजवळील पंचमुखी मारुती रस्ता परिसरात थांबले होते. त्यावेळी नीलेश आणि त्याचा आतेभाऊ अजय माने हे तेथे आले..अजय हा टोल्या याच्या मुलाच्या वाढदिवसाला आला नव्हता. यावरून दोघांमध्ये वादावादी झाली. वाद टोकाला गेल्यानंतर अजय माने याला जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी टोल्याने दिली व दिलावरच्या कंबरेला लावलेले पिस्तूल काढत हवेत गोळी झाडली. त्याचवेळी दिलावर कोयता घेऊन आला. टोल्याने अजयच्या दिशेने पिस्तूल रोखले. त्यावेळी नीलेश त्यांना रोखण्यासाठी गेला. त्यावर नीलेशवर गोळीबार करण्यात आला. गोळी जाधव याच्या गुडघ्याखाली लागून तो जखमी झाला. त्यानंतर टोल्या व साथीदारांनी पळ काढला. जखमी नीलेशला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याने दिलेल्या जबाबानंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला..दरम्यान, मोठा आवाज झाल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली. गोळीबाराची बातमी वाऱ्यासारखी शहरात पसरली. शहर पोलिसांचे पथक तातडीने घटनास्थळी आले. यावेळी अपर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, शहरचे उपविभागीय अधिकारी संदीप भागवत, एलसीबीचे निरीक्षक संजीव झाडे, शहरचे निरीक्षक अरुण सुगांवकर यांनी तातडीने धाव घेतली. तपासाच्या सूचना दिल्या. टोल्याच्या शोधासाठी तत्काळ दोन पथके रवाना करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत शोध सुरू होता..वाढदिवसाला न आल्याचे कारण?टोल्या पोतदार याच्या मुलाचा वाढदिवसात आला नसल्याच्या कारणातून हा गोळीबार झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर येत आहे. नेमके याच वादातून हा गोळीबार झालाय का? अन्य कोणते कारण असून शकते का, या अनुषांगाने पोलिस तपास करत आहेत.एकापाठोपाठ घटनाशहरासह जिल्ह्यात गुन्हेगारीने आता कळस गाठला आहे. एका दिवसांत तीन मुडदे पडू लागेलत. आता तर शहराच्या भर वस्तीत गुन्हेगाराकडून गोळीबार होतो. सातत्याने होणारे, खून, खुनीहल्ले यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. बेसिक पोलिसिंगवर आता प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहे.