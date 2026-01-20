पश्चिम महाराष्ट्र

‘Sangli First’ Agend : २७ वर्षांचा ठप्प विकास; बहुमताच्या उंबरठ्यावर भाजप, पण सांगलीकरांची अपेक्षा विकासाचीच!

Municipal Politics : विमानतळ, महापूर मुक्ती, पाणीपुरवठा, आयटी पार्क आणि उद्योग विकास या मुद्द्यांवर ठोस काम करण्याची अट सत्तेत सहभागी पक्षांवर घालण्याची मागणी होत आहे.
Sangli–Miraj–Kupwad Municipal Corporation building amid post-election talks.

Sangli–Miraj–Kupwad Municipal Corporation building amid post-election talks.

sakal

अजित झळकेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेचा २७ वर्षांचा कारभार पाहिला तर शहराचा विकास सातत्याने दुय्यम राहिला आहे. काही अपवाद वगळले तर कारभारी स्वतःची झोळी भरण्यातच मश्गुल राहिले; पण यावेळी सर्वच पक्षांनी सांगलीचा विकास यावर भरभरून आश्वासने दिली आहेत. म्हणूनच ‘सांगली फर्स्ट’ हा अजेंडा राबवावा.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
political
Paschim maharashtra
Development Plan
political parties

Related Stories

No stories found.