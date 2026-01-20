‘Sangli First’ Agend : २७ वर्षांचा ठप्प विकास; बहुमताच्या उंबरठ्यावर भाजप, पण सांगलीकरांची अपेक्षा विकासाचीच!

सांगली : सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेचा २७ वर्षांचा कारभार पाहिला तर शहराचा विकास सातत्याने दुय्यम राहिला आहे. काही अपवाद वगळले तर कारभारी स्वतःची झोळी भरण्यातच मश्गुल राहिले; पण यावेळी सर्वच पक्षांनी सांगलीचा विकास यावर भरभरून आश्वासने दिली आहेत. म्हणूनच ‘सांगली फर्स्ट’ हा अजेंडा राबवावा. .मतदारांनी विरोधक हा तेवढाच प्रबळ निवडून दिला आहे. आता सर्व पक्षांनी मिळून ‘सब मिलके खावो’ हा कार्यक्रम करू नये. सत्ताधाऱ्यांवर वॉच ठेवण्यासाठी तेवढेच विरोधकदेखील सभागृहात असणार आहेत..Pune Municipal Election Result : पुण्यात भाजपचे ‘शतक’पार! तब्बल १२० जागांवर विजय; काँग्रेसला १५ ठिकाणी यश.सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील जनतेने मतांचा कौल भाजपच्या पारड्यात टाकताना त्यांना बहुमताच्या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. ‘सत्ता भाजपची’ हेच अधिक शक्य असले तरी ‘एक पाऊल दूर’ हेही वास्तव आहे..३९ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला आहे. मात्र, बहुमताला एक नगरसेवक हवा आहे. त्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. .Nashik Election Results 2025 : नाशिकमध्ये महायुतीचा गुलाल! ११ पैकी ८ नगरपालिकांवर शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व, मविआचा सुपडा साफ.कारण, केवळ महापौरपद घेऊन भाजपला सर्व साध्य होणार नाही. राष्ट्रवादी बाजूला राहिली तर स्थायी समितीचे नेतृत्व आणि पर्यायाने आर्थिक नाड्या विरोधकांच्या हातात जाण्याचा धोका कायम राहील..आता या चर्चेत सत्ता, चावी, त्यासाठी युती सारे सुरू आहे. त्यासाठी कदाचित सत्तेतील वाटा, सन्मानासह अनेक गोष्टींवर चर्चा झडतील. निवडणुकीत खूप खर्च झालाय, त्याचाही काही मंडळी हिशेब मांडतील. ‘सब घोडे बारा टक्के’चा अनुभवदेखील येऊ शकतो. सांगलीकरांची अपेक्षा मात्र वेगळी आहे. जनता आता नव्या कारभाऱ्यांकडून ‘सांगली फर्स्ट’ची अपेक्षा बाळगून आहे..भाजपने युती करताना ‘सांगली फर्स्ट’ या मुद्द्यांवर चर्चा करावी, भाजपसोबत सत्तेत येणाऱ्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांना मार्गी लावण्याची अट घालावी, सांगलीला आता चिखलातून बाहेर काढावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे..भाजपने प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणलेले कवलापूर विमानतळ, महापूर मुक्तीचा कार्यक्रम, शेरीनाला, शुद्ध व मुबलक पाण्यासाठीच्या योजना, आयटी पार्क, उद्योग विकास प्रमुख मुद्द्यांवर कसे काम करायचे आहे, याबाबत चर्चा झाली पाहिजे. खरे तर विमानतळ हा विषय आता सर्वच पक्षांनी उचलून धरलेला आहे..सत्तेत येणारा आणि सहभागी होणारे विकासाचे भागीदार व्हावेत आणि त्यातून सांगलीकरांच्या पदरात काहीतरी पडावे, यावर लोक बोलताहेत. गेल्या काळात झालेले भूखंड घोटाळे, मोठ्या इमारतींचे घोटाळे, बीओटी, महापूर पट्ट्यातील अतिक्रमणे, गुंठेवारीतील बाजार, बाजारपेठांचे झालेले नुकसान, उद्योग विकासाला बसलेली खीळ, व्यापाराचे कमी झालेले महत्त्व, नागरिकरणाचा वाढता ताण असे अनेक प्रश्न आहेत. .त्यावर निवडणुकीत चर्चा झाली खरी मात्र आता पुढे हे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी, अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांना जनतेने भरभरून मते दिलेली आहेत..राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार या पक्षाला मात्र तुलनेने यावेळी नाकारले आहे. एक काळ पूर्ण सत्ता जयंत पाटील यांच्याकडे दिलेली होती. यावेळी पुन्हा भाजपला सर्वाधिक नगरसेवक दिले असले तरी; पण विरोधी मतांची बेरीज पाहता विरोधी पक्षही सत्तेपासून तीन पावलेच दूर आहेत. .त्यामुळे विरोधकांनी आवाज बुलंद ठेवावा. सर्वपक्षीय नेत्यांनी निवडणुकीत आपापल्या सोयीनुसार ‘सेटलमेंट’ केले होते, तो आदर्श महापालिकेतील कारभारात येऊ नये, ऐनवेलच्या ठरावात स्वतःसाठीच लाटत बसू नये हीच अपेक्षा. विकासाच्या मुद्द्यांवर..!.महापालिकेच्या गेल्या काही निवडणुका पाहिल्या तर यावेळी जाहीर प्रचारात व्यक्तिगत वाद, जात, निंदानालस्ती असे फार घडले नाही. भाजपने विकासाचा अजेंडा मांडला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवली. .काय नाही, याची यादी वाचून दाखवताना काय हवे आणि काय घडवू, हेही सर्व पक्षांनी सांगितले. आता कारभारदेखील विकासाच्या मुद्द्यांवरच व्हावा. महापालिकेत हातसफाईचा आधीचा अनुभव दांडगा आहे. कोट्यवधीच्या भानगडी आणि त्याच्या लाभार्थींवर जाहीर चर्चाही व्हायची. यावेळी प्रश्नावर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. .‘स्थायी’च्या सभापती पदासाठीचे सूत्र असे पाच नगरसेवकांमागे एक स्थायी सदस्यकाँग्रेसचे होणार : ४, अजितदादा राष्ट्रवादीचे होणार : ३, शरद पवार राष्ट्रवादीचा होणार : १शिंदेच्या शिवसेनेला संधी नाही, .आकडे काय सांगतात...भाजपचे नगरसेवक३९, विरोधी नगरसेवक३९, सत्तेसाठी गरज = ४० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.