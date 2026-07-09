FDA Action in Sangli : तुकाराम मुंढेंचा दणका! सांगलीकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या 27 हॉटेल्सना बजावल्या नोटिसा; 3 हॉटेल, एका बेकरीचा परवाना निलंबित

सांगली : अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या आठ-दहा दिवसांत जिल्ह्यातील ४० अन्न आस्थापनांची तपासणी (Sangli Food Inspection) केली. त्यापैकी २७ आस्थापनांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तीन हॉटेल आणि एका बेकरीचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. स्वच्छतेचा अभाव, अन्नाचा निकृष्ट दर्जा आणि बंदी असलेल्या पदार्थांचा वापर आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे..‘अन्न आस्थापनांनी स्वच्छतेची काटेकोर काळजी घ्यावी; अन्यथा कठोर कारवाई टाळता येणार नाही,’ असा इशारा सहाय्यक आयुक्त नीलेश मसारे यांनी दिला. अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर अन्न आस्थापनांवर कायद्याचा चांगलाच धाक निर्माण झाला आहे..जिल्ह्यात यापूर्वीही या विभागाकडून कमी मनुष्यबळावर कारवाई होत होती. मात्र, आता आस्थापनांकडून स्वतःहून नियमांचे पालन करण्यासाठी धावपळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक महिन्यांपासून स्वच्छता न झालेल्या काही हॉटेलांनी साफसफाईची मोहीम हाती घेतली आहे. बंदी असलेले अनेक पदार्थ किचनमधून हटविण्यात आले आहेत, तरीही अन्नाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच आहे..Tukaram Mundhe Action : चर्चगेटच्या प्रसिद्ध के. रुस्तुम कुल्फी सेंटरचा परवाना निलंबित, मुंढेंच्या धडक कारवाईने खळबळ; मुंबई, नागपूर, धुळ्यातील हॉटेल्समध्ये FDA ला काय सापडलं?.गेल्या आठ ते दहा दिवसांत जिल्ह्यातील पाच दूध विक्री केंद्रे, २२ हॉटेल आणि १३ अन्य अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी त्रुटी आढळलेल्या २७ आस्थापनांना नोटीस बजावून १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत आवश्यक सुधारणा न झाल्यास सुनावणी घेऊन संबंधितांचा परवाना निलंबित करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत पलूस तालुक्यातील तीन हॉटेलसह एकूण चार आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती श्री. मसारे यांनी दिली..Tamgaon Farmhouse Raid : तामगावच्या फार्महाऊसवर रंगली होती डान्स पार्टी, नगरसेवकाच्या भावासह 16 जण पोलिसांच्या जाळ्यात; 12 जण मद्यधुंद, 4 महिलांचा सुरु होता डान्स.हे बदल तातडीने करावेत...पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल व्यावसायिकांनी स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी.किचन, तसेच ग्राहक बसण्याच्या जागेची नियमित स्वच्छता राखावी.पिण्याचे व अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी स्वच्छ टाकीत साठवावे.पाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करून त्याचा अहवाल जतन करावा.अन्नपदार्थ तयार करताना कृत्रिम रंगांचा वापर टाळावा.कामगारांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी.किचन व डायनिंग हॉलमधील कचरापेट्या नेहमी झाकून ठेवाव्यात.हॉटेल व व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये नियमित पेस्ट कंट्रोल करून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.