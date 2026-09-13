Sangli Ganpati: सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! बबलूनंतर आसाममधून येणार नवा हत्ती; गणपती संस्थानचा वैभवशाली थाट कायम राहणार

सांगली: सांगलीचे आराध्य दैवत आणि श्रद्धास्थान असलेल्या श्री गणपती पंचायतन संस्थानची शान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लाडक्या बबलू हत्तीच्या निधनानंतर आता सांगलीकरांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘संस्थानच्या परंपरेचे वैभव अबाधित राखण्यासाठी आता आसाममधून नवीन हत्ती आणला जाणार आहे, ’ अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.गणेशोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन, संस्थानचे व्यवस्थापक जयदीप अभ्यंकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अनेक वर्षे सांगलीची शान असलेला आणि बच्चे कंपनीपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचा लाडका असलेल्या ‘बबलू’च्या निधनामुळे संपूर्ण सांगलीत हळहळ व्यक्त करण्यात आली होती. ‘बबलू’च्या जाण्याने संस्थानच्या उत्सवातील एक मोठा थाट कमी झाला होता. .याच पार्श्वभूमीवर विजयसिंहराजे पटवर्धन म्हणाले, ‘‘संस्थानची ही ऐतिहासिक आणि धार्मिक परंपरा अशीच पुढे सुरू राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक परवानग्या मिळवून थेट आसाममधून नवीन हत्ती सांगलीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या हत्तीच्या आगमनामुळे सांगलीच्या गणपती मंदिराचा ऐतिहासिक डौल आणि वैभव पुन्हा एकदा पूर्वीसारखेच पाहायला मिळणार असल्याने सांगलीकरांमध्ये आता उत्साहाचे वातावरण आहे..’’ ‘बबलू’ला शुगर झाली ‘‘बबलू हत्तीला दिसेल तो पेढा खायाला द्यायचा. त्यामुळे त्याला शुगर झाली आणि त्याच्या मृत्यूला हेच कारण पुढे आले. त्यामुळे आता नव्याने आणणारा हत्तीला सांगलीकरांनी पेढ्यांची सवय लावू नये, तो सांगलीकरांची शान म्हणून वावरला पाहिजे, ’’ अशी अपेक्षा विजयसिंहराजे यांनी व्यक्त केली. आसामच का? इतर ठिकाणचे हत्ती हे दिसायला छोटे असतात. आसामच्या हत्तीचे तोंड मोठे, कान मोठे असतात. त्यामुळे ते दिसायला खूप देखणे असतात. ‘बबलू’ आणि ‘सुंदर गजराज’ हे देखील आसामचेच होते. त्यामुळेच आसामचाच आता नवा हत्ती आणला जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले..सांगली ः संस्थानच्या गणेश मंदिरात करण्यात आलेली आकर्षक सजावटविजयसिंहराजेंची खंत ‘‘सांगलीच्या विकासासाठी अनेक व्हिजन पाहिले होते. मोठा उद्योग, विमानतळ ही स्वप्नं पाहिली होती. मात्र ती पूर्तता करता आली नाही, याची खंत वाटते, ’’ असे म्हणत विजयसिंहराजे भावूक आले. ‘‘माझ्या आजोबांचा पुतळा उभारण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे, त्यालाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून साथ दिली जात नसल्याची खंत व्यक्त होते. मात्र, महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे, लवकरच नवा पुतळा उभा करू, ’’ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.\rगणेशोत्सवातील कार्यक्रम काय? सोमवारी (ता. १४) महापूजा होईल. दुसऱ्या दिवशी ‘स्वरनक्षत्र’ हा जुन्या-नव्या हिंदी-मराठी गाण्याचा कार्यक्रम, बुधवारी (ता. १६) कलांगण प्रस्तुत ‘फिरूनी नवी जन्मेन मी’ हा गाण्याचा कार्यक्रम, तर गुरूरुवारी (ता. १७) अभंग, भावगीत, भक्तिगीतांचा कार्यक्रम होईल. तिन्ही कार्यक्रम सायंकाळी साडेसात ते साडेनऊ या वेळेत होतील. शुक्रवारी (ता. १८) दुपारी अडीचनंतर रथोत्सव होणार आहे. राजवाडा ते गणपती मंदिर आणि सरकारी घाट परिसरातून मिरवणूक निघेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.