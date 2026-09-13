पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Ganpati: सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! बबलूनंतर आसाममधून येणार नवा हत्ती; गणपती संस्थानचा वैभवशाली थाट कायम राहणार

New Elephant From Assam to Arrive in Sangli After Bablu: बबलूच्या जाण्यानंतरही श्री गणपती पंचायतन संस्थानचा डौल कायम; आसामहून येणाऱ्या नव्या हत्तीमुळे सांगलीकरांमध्ये नव्या उत्साहाची लाट
Sangli Ganpati Sansthan to Bring New Elephant From Assam After Bablu Death to Continue the Historic Religious Tradition

Sangli Ganpati Sansthan to Bring New Elephant From Assam After Bablu Death to Continue the Historic Religious Tradition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: सांगलीचे आराध्य दैवत आणि श्रद्धास्थान असलेल्या श्री गणपती पंचायतन संस्थानची शान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लाडक्या बबलू हत्तीच्या निधनानंतर आता सांगलीकरांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘संस्थानच्या परंपरेचे वैभव अबाधित राखण्यासाठी आता आसाममधून नवीन हत्ती आणला जाणार आहे, ’ अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

Loading content, please wait...
Sangli
Assam
temple
Elephant
Marathi News Esakal
www.esakal.com