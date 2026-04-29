Sangli Gram Panchayat Fund Issue : तिजोरीत पैसे असूनही खर्च करता येईना! 152 ग्रामपंचायतींमध्ये 'प्रशासक राज'चा पेच; पाहा काय आहे अडचण

सांगली : मुदत संपलेल्या १५२ ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासक म्हणून सरपंचांनाच नियुक्त केले (Maharashtra administrator sarpanch authority news) आहे. मात्र, त्यांना अथवा ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतीचा निधी खर्च करण्याचा अधिकार नाही. निधी खर्चाबाबत शासनाकडूनही मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. त्यातच याबाबत न्यायालयात होणारी सुनावणीही अद्याप प्रलंबित आहे. .त्यामुळे केवळ किरकोळ खर्च वगळता इतर कामासाठी निधी खर्च करता येत नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे वितरण ठप्प आहे. त्यामुळे प्रशासक सरंपच आणि ग्रामसेवक त्यांच्यासमोर निधी कसा वितरण करायचा, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..जिल्ह्यातील १५२ ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आली आहे. तेथे निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्या या ग्रामपंचायतींवर शासनाकडून प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. प्रशासक म्हणून या ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान सरपंचांनाच जबाबदारी देण्यात आली आहे..जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतींना मार्चअखेरीस निधी वर्ग केला आहे. मात्र, ज्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक आहे, तेथे प्रशासक तथा सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना निधी खर्च करण्याचा अधिकारी प्रशासनाने दिला नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीमध्ये निधी येऊनही ठेकेदाराला वर्ग करण्यात आला नाही..त्यामुळे शाळा, अंगणवाडी, रस्त्यांसह इतर कामे करूनही ठेकेदार निधीपासून वंचित आहेत. याचा परिणाम विकासकामांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्रशासक, ग्रामसेवकांना निधी खर्च करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी होत आहे..प्रशासकांना दैनंदिन किरकोळ खर्च करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. मात्र, निधी खर्चाबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन आले नाही. याबाबत न्यायालयात होणारी सुनावणीही प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर निर्णय झालेला नाही. सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील निर्णय होईल.-शशिकांत शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.