Sangli Grampanchayat : ग्रामपंचायतींची ६३ टक्के वसुली; घरपट्टी ६३, तर पाणीपट्टी ६४ टक्के कर जमा

सांगली : ग्रामपंचायतींचे हक्काचे उत्पन्न असलेल्या घरपट्टी आणि पाणीपट्टी कराची वसुली मार्च महिन्यात जोरात सुरू आहे. फेब्रुवारीअखेर दोन्ही करांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी सुमारे ६४ टक्के वसुली झाली आहे. .घरपट्टी एकूण मागणी ७३ कोटी रुपये असून, त्यापैकी ४६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. पाणीपट्टीची एकूण मागणी ५० कोटी रुपये असून त्यातील ३२ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. या करांमध्ये मार्च-२०२५ अखेरची थकबाकीही समाविष्ट आहे..ग्रामपंचायतीचा कर वसुलीचा वेग मंद.ग्रामपंचायतींचे सर्वांत मोठे उत्पन्न घरपट्टी आणि पाणीपट्टीमधून मिळते. त्यामुळे दरवर्षी ग्रामपंचायतींकडून या करांची वसुली केली जाते. यंदा दोन्ही करांची एकूण मागणी १२३ कोटी ६९ लाख रुपये इतकी आहे. .त्यामध्ये घरपट्टीची मागणी ७३ कोटी २९ लाख रुपये असून त्यापैकी ४६ कोटी ५५ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत, तर पाणीपट्टीची मागणी ५० कोटी ४० लाख रुपये असून त्यापैकी ३२ कोटी ३६ लाख रुपये वसूल झाले आहेत..मंचर नगरपंचायतीकडे ४.२१ कोटींची मालमत्ता कर थकबाकी.घरपट्टीच्या वसुलीतून ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच इतर प्रशासकीय खर्च भागवला जातो. तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील पाणीपुरवठा योजना आणि पाणी वितरण व्यवस्था चालवण्यासाठी पाणीपट्टी वसुली महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे दरवर्षी मार्च महिना आला की ग्रामपंचायतींमध्ये करवसुलीसाठी लगबग सुरू होते..ग्रामस्थांनी जास्तीत जास्त कर भरणा करावा, यासाठी ग्रामपंचायतींकडून गावात दवंडी पिटून जनजागृती केली जाते. ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यही वसुलीत सक्रिय सहभाग घेतात. काही ग्रामपंचायतींकडून ग्रामस्थांना लागणारे दाखले कर भरल्याशिवाय दिले जात नाहीत. त्यामुळे दाखल्यांच्या निमित्तानेही कर वसुली केली जाते..यंदाच्या एकूण मागणीत मार्च-२०२५ अखेरची सुमारे ३३ कोटी रुपयांची थकबाकी समाविष्ट आहे. त्यापैकी २६ कोटी ५६ लाख रुपये वसूल झाले आहेत, तर यंदाच्या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या मागणीपैकी ५२ कोटी ३६ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.