पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : सांगलीत राहत्या घरात परप्रांतीय तरुणाने गळा चिरून जीवन संपवण्याचा केला प्रयत्न

Sangli Crime News : हरिपूर, सांगली येथे परप्रांतीय तरुणाने गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याला तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Sangli Crime News

Sangli Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : हरिपूर (ता. मिरज) येथे एका तरुणाने गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्या तरुणास तातडीने शासकीय रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. याबाबत ग्रामीण पोलिस (Miraj Rural Police) ठाण्यातही उशिरापर्यंत नोंद झाली नव्हती.

Loading content, please wait...
Sangli
police case
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com