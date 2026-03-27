Dr. Jaysingrav Pawar : सांगलीचा भूमिपुत्र; इतिहास जपणारा थोर संशोधक, संशोधनातून दिला वारशाला नवा आयाम

सांगली/कडेगाव : महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार यांचे आज पहाटे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने सांगली जिल्ह्याच्या मातीतून घडलेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इतिहास संशोधक गमावला आहे. .जिल्ह्यातील नव्या पिढीतील इतिहास अभ्यासकांच्या पाठीवर त्यांनी नेहमीच आश्वासक आशीर्वादाचा हात ठेवला. त्यांना इतिहासाच्या संशोधन कार्यात मार्गदर्शन करताना त्यांना लिहिते ठेवण्यासाठी सतत प्रोत्साहित केले. प्रा. पवार यांचे मूळ गाव कडेगाव तालुक्यातील तडसर. त्यांचा जन्म ३० डिसेंबर १९४० साली तडसर या खेडेगावात झाला. .तिथल्या ब्रिटिशकालीन प्राथमिक शाळेत त्यांचे शिक्षण झाले. माध्यमिक शिक्षण रयत शिक्षण संस्थेच्या तात्या रावजी विद्यालयात झाले. येथेच त्यांनी इतिहास संशोधनाचे प्राथमिक धडे गिरविण्यास सुरुवात केली होती. सत्यशोधक चळवळीने प्रेरित झालेले तडसर हे गाव आणि शिक्षणाचे महत्त्व जाणलेले वडील, त्यामुळे डॉ. जयसिंगराव पवार यांना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी कोल्हापूरला जाण्याची संधी मिळाली. .छत्रपती शाहू महाराजांनी स्थापन केलेल्या प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंगमध्ये ते केवळ एक ट्रंक व वळकटी घेऊन दाखल झाले. याबद्दल त्यांनी मिरजेतील शाहू व्याख्यानमालेत छत्रपती शाहूंनी मराठा बोर्डिंग बांधले नसते, तर मला कोल्हापुरात शिकता आले नसते, अशी कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली होती. .शिवाजी विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू व थोर इतिहास संशोधक डॉ. आप्पासाहेब पवार यांनी त्यांची मराठा इतिहास विभागात संशोधन सहायक म्णून निवड केली. वयाच्या अवघ्या २३ व्या वर्षी इतिहास संशोधक म्हणून त्यांची जडणघडण सुरू झाली. ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संशोधन व संपादन याचे धडे डॉ. आप्पासाहेब पवार यांच्याकडून त्यांना मिळाले. पुढे तोच वारसा त्यांनी इतिहास अभ्यासकांना प्रेरित करीत पुढे नेला..अगदी अलीकडे ते २०२० मध्ये तडसर गावी आले असता त्यांनी गावातील शाळेस भेट दिली. या भेटीत त्यांनी मुले-शिक्षकांसोबत आस्थेने संवाद साधला. आपल्या आठवणी सांगितल्या. शेतीतील कामे करत आई-वडिलांसोबत शिक्षणासाठी त्यांनी केलेला संघर्ष सांगत मुलांना प्रोत्साहन दिले. मुख्याध्यापक डी. एस. तिवले, ए. पी. मांडके, एच. वाय. शिंदे, वाय. एस. शिंदे, ग्रंथपाल एस. बी. कुंभार यांच्यासोबत ते आठवणीत रमले. .त्यानंतर त्यांनी आपली सर्व ग्रंथसंपदा शाळेला दिली. आज पहाटे डॉ. पवार यांचे निधनाचे वृत्त समजताच ग्रामपंचायत व गावातील विविध संस्था व ग्रामस्थांतर्फे त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. गेल्या २० वर्षांत मिरजेत जेव्हा जेव्हा ते आले तेव्हा आणि कोल्हापुरात जाईल तेव्हा त्यांनी मला आस्थेने जवळ केले. आपले सर्व ग्रंथ त्यांनी मला 'चिरंजीव मानसिंगराव यांना...' अशा नावाने स्वाक्षरी करून वेळोवेळी दिले. .डुबल घराण्याच्या इतिहासावरील माझ्या पुस्तकाला प्रस्तावना देताना हे काम तू खूप चांगले केलेस. स्थानिक इतिहासाचे लेखन त्या त्या ठिकाणांच्या अभ्यासकांनी केले पाहिजे, अशा शब्दांत शाबासकी दिली. मिरजेत शाहू व्याख्यानमालेसाठी आले असताना त्यांनी शाहू महाराजांचे निवासस्थान असलेल्या आरवट्टगींच्या बंगल्याला भेट दिली. पुढे हा फोटो त्यांनी माझ्या उल्लेखासह शाहू ग्रंथात प्रसिध्द केला. त्यांनी माझ्यासारख्या शेकडो युवकांना लिहिते केले. इतिहासकार घडविणारे ते इतिहास संधोशक होते. त्यांचे मला नेहमीच आशीर्वाद आणि बळ मिळाले.''- मानसिंगराव कुमठेकर,मिरज इतिहास मंडळ.पाठीवर शाबासकीची थाप टाकून इतिहासलेखन क्षेत्रातील नव्या संशोधनाला प्रोत्साहन देणारा आपुलकीचा हात गेला. छत्रपती संभाजी स्मारक ग्रंथातून शंभूराजांचे अनेक कोनांतून वेगळे, अपरिचित दर्शन घडविणारे साक्षेपी इतिहासलेखक गेले. 'मोगलमर्दिनी महाराणी ताराबाई', 'शिवपुत्र छत्रपती राजाराम' आणि 'सेनापती संताजी घोरपडे' या तीन ग्रंथांतून, मोगल- मराठा संघर्षाच्या १८ वर्षांच्या अंतिम पर्वात औरंगजेबाला धूळ चारणारे, मराठ्यांचे दुर्लक्षित पण रणधुरंधर नेतृत्व संदर्भ प्रकाशात आणणारे चिकित्सक इतिहास संशोधक गेले. त्यांनी माझ्यासारख्या इतिहासप्रेमीला अभ्यासक म्हणून घडविले. माझ्या लेखनाबद्दल त्यांनी नेहमीच आपुलकी दाखविली. प्रेरित केले.''

- प्रवीण भोसले, इतिहास अभ्यासक

.''वयाच्या १८व्या वर्षी मी त्यांच्या सहवासात आलो. तेव्हा धरलेले त्यांचे बोट अखेरपर्यंत कायम राहिले. त्यांनीही ते कधी सुटू दिले नाही. त्यांचा पाठीवरचा तो आश्वासक हात आज दूर झाला. आकाशवाणीसाठी मी त्यांची दीर्घ १२ तासांची मुलाखत घेतली. गेली ४० वर्षे मी त्यांचा साधेपणा चिकित्सक अभ्यासूवृत्ती अनुभवतो आहे. त्यांचा उत्साह आणि सतत नवं काही करण्याची उमेद नव्या पिढीला इतिहासाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी देत राहिली. त्यांच्या किती आठवणी सांगाव्यात. त्या घेऊनच आता पुढे जायचे.'' - सदानंद कदम, इतिहास संशोधक.