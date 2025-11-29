HSRP Number Plate : सांगलीत एचएसआरपीची अंतिम मुदत अवघी दोन दिवसांवर; अद्याप ५५% वाहनधारकांची नोंदणी प्रलंबित दंड टाळण्यासाठी मालकांची धावपळ!

सांगली : उच्च सुरक्षा वाहन क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्याची मुदत आता अवघ्या दोन दिवसांवर आली असून जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ४५ टक्के वाहनांची नोंदणी झाली आहे. प्रतिदिन पाच हजार प्लेट बसवण्याची जिल्ह्यात क्षमता असताना फक्त ७०० ते ८०० नोंदणी होत आहेत. .मुदतवाढ न मिळाल्यास १ डिसेंबरपासून केंद्रीय मोटर वाहन नियमांनुसार वाहनधारकांना एक हजार रुपये दंड लागू होणार आहे. २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांना एचएसआरपी बसवण्यास वर्षभरापूर्वी सुरुवात झाली. जिल्ह्यात अशा वाहनांची संख्या ६ लाख ५४ हजार ८११ आहे. .HSRP Number Plate : चार दिवसांत १६ लाख ‘एचएसआरपी’ कशा बसविणार? ३० नोव्हेंबरची डेडलाईन, वाहनधारकांचा थंड प्रतिसाद.त्यापैकी २ लाख ९५ हजार वाहनांची नोंदणी झाली असून २ लाख ५७ हजार ७७६ वाहनांना एचएसआरपी बसवण्यात आल्या आहेत. अद्यापही सुमारे ५५ टक्के वाहनांनी नोंदणी केलेली नाही. .उपलब्ध केंद्रांची वाढ पाहता, लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी किमान आणखी चार महिने लागण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये मुदतवाढीची अपेक्षा वाढत आहे.एचएसआरपी बसवण्याची केंद्रे वर्षभरात ७ वरून ५४ पर्यंत वाढली असून अजून सात केंद्रे प्रस्तावित आहेत. मात्र सध्या नोंदणीस प्रतिसाद कमी झाला आहे..HSRP Number Plate : राज्यातील ७३ लाख वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट; पाचव्यांदा मुदतवाढीची अपेक्षा.१५० प्लेट बसवण्याची क्षमता असलेल्या केंद्रांवर ४० ते ५० नोंदणीच होत आहे. सुरुवातीला तीन महिने प्लेट मिळण्यासाठी लागत असलेला कालावधी आता प्रतिसाद कमी झाल्याने १५ दिवसांवर आला आहे..‘एचएसआरपी’चे शुल्क (करांसहित)दुचाकी वाहन.... ५३१ रुपयेतीनचाकी वाहन ५९० रुपयेचारचाकी व अन्य ८८० रुपये.‘एचएसआरपी’ मुदतवाढीसंदर्भात अद्याप कोणतीही सूचना आलेली नाही. एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांना केंद्रीय मोटर वाहन नियमांनुसार एक हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करून पावती घेतलेल्या वाहनधारकांना दंड लागणार नाही.”– प्रसाद गाजरे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,. सांगली ‘एसटी’ला विशेष सेवाशासकीय वाहनांसाठी विशेष सेवा दिली जात असून १५ दिवसांच्या आत ‘एचएसआरपी’ बसवून देण्यात येते. जिल्ह्यातील ३२५ हून अधिक एसटी बसेस, तसेच पोलिस आणि मोटार परिवहन विभागाच्या सुमारे ६० वाहनांना तत्काळ एचएसआरपी बसवण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिकेच्या वाहनांची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे ‘एफटीए’तर्फे सांगण्यात आले.....अशी होते फसवणूक!एचएसआरपीची नोंदणी मोबाईलवरदेखील करता येते. मात्र माहितीअभावी अनेकजण नेट कॅफे व ई-सुविधा केंद्रांवर अवलंबून असतात. येथे ५० ते २०० रुपये अतिरिक्त आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. एचएसआरपीसोबत सेफ्टी ब्रॅकेट बसवणे बंधनकारक नसतानाही काही फिटमेंट सेंटरमध्ये ते लावण्याचा आग्रह धरला जातो. यासाठी दुचाकी वाहनधारकांना १०० ते १५० रुपये आणि चारचाकीसाठी ४०० ते ५०० रुपये जादा मोजावे लागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.