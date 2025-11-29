पश्चिम महाराष्ट्र

HSRP Number Plate : सांगलीत एचएसआरपीची अंतिम मुदत अवघी दोन दिवसांवर; अद्याप ५५% वाहनधारकांची नोंदणी प्रलंबित दंड टाळण्यासाठी मालकांची धावपळ!

55% Vehicles in Sangli Still : उच्च सुरक्षा वाहन क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्याची मुदत आता अवघ्या दोन दिवसांवर आली असून जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ४५ टक्के वाहनांची नोंदणी झाली आहे. प्रतिदिन पाच हजार प्लेट बसवण्याची जिल्ह्यात क्षमता असताना फक्त ७०० ते ८०० नोंदणी होत आहेत.
अतुल पाटील : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
