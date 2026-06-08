Sangli Crime News : 3 लाखांची सुपारी अन् अपघाताचा बनाव! विम्याचे 30 लाख मिळवण्यासाठी भावोजीचा गेम करणाऱ्या मेहुण्याला पुराव्यासह बेड्या

कवठेमहांकाळ : विमा कंपनीचे ३० लाख रुपये मिळविण्यासाठी तीन लाख रुपयांची सुपारी देऊन अपघाताचा बनाव करून भावोजीचा खून केल्याची घटना पोलिसांनी उघडकीस (insurance fraud case) आणली. याप्रकरणी मेहुण्यासह दोघांना ताब्यात घेतले आहे..अधिक माहिती अशी, विजापूर-गुहागर राष्ट्रीय महामार्गावरील चोरोची (ता. कवठेमहांकाळ) येथे १८ मे रोजी रात्री अकराच्या सुमारास एका ढाब्यानजीक दत्तात्रय भगवान चाबरे (वय ४४, रा. सांगली) यांचा डोक्यात गंभीर स्वरूपाची दुखापत होऊन मृत्यू झाल्याची नोंद पोलिसांत झाली होती..यावर पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांनी चाबरे यांच्या डोक्यास झालेली जखम ही अपघात, तोल जाऊन पडल्याने की मारहाण केल्याने झाली आहे, याबाबतचा अभिप्राय रुग्णालयाकडे मागितला. त्यावर रुग्णालयाने ही जखम हत्याराने मारहाणीतून झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने तपास करत मेहुणा रामचंद्र धनाप्पा खिलारे (रा. विश्रामबाग, सांगली) याला ताब्यात घेतले..Nagpur NEET Aspirant : नागपूरच्या विद्यार्थिनीबाबत राहुल गांधींची पोस्ट; 19 वर्षीय स्नेहाच्या सुसाइड नोटमुळे देशभरात उडाली खळबळ, का संपवलं आयुष्य?.चौकशीत त्याने विम्याच्या तीस लाखांसाठी तुकाराम मारुती सांगोलकर (विश्रामबाग, मूळ रा. खैराव, ता. जत) याला भावोजीच्या खुनाची सुपारी दिल्याचे सांगितले. त्यावर सांगोलकर याला ताब्यात घेतले व त्याने चाबरे यांच्या डोक्यात हत्याराने वार करून खून केल्याची व हा प्रकार अपघात दर्शवण्याचा प्रयत्न केल्याची कबुली दिली..Disabled Woman Assault Case : सांगली हादरली! जत तालुक्यात 57 वर्षांच्या दिव्यांग महिलेवर घरात घुसून अत्याचार; 19 वर्षीय तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा.या प्रकरणाचा कोणताही पुरावा नसताना पोलिसांनी खुबीने तपास करून गुन्हा उघडकीस आणला. यात कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय कोळेकर, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल श्रीमंत करे, नागेश मासाळ, पोलिस शिपाई निवृत्ती कारंडे, अभिजित कासार, स्वप्नील पाटील, श्रीशैल वनमराठेंसह सायबर पोलिसांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.