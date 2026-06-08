पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime News : 3 लाखांची सुपारी अन् अपघाताचा बनाव! विम्याचे 30 लाख मिळवण्यासाठी भावोजीचा गेम करणाऱ्या मेहुण्याला पुराव्यासह बेड्या

brother-in-law arrested for insurance killed in Sangli : कवठेमहांकाळ येथे ३० लाखांचा विमा मिळवण्यासाठी अपघाताचा बनाव रचून भावोजीचा खून केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले.
Why was the man killed for insurance money?

Why was the man killed for insurance money?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कवठेमहांकाळ : विमा कंपनीचे ३० लाख रुपये मिळविण्यासाठी तीन लाख रुपयांची सुपारी देऊन अपघाताचा बनाव करून भावोजीचा खून केल्याची घटना पोलिसांनी उघडकीस (insurance fraud case) आणली. याप्रकरणी मेहुण्यासह दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

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