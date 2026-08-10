पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Irwin Bridge : उद्‍घाटनाला 9 महिनेही झाले नाहीत अन् पुलावर पडले खड्डे! सांगलीतील आयर्विन पुलाची दुरवस्था; पहिल्याच पावसात 65 कोटींचा पूल उघडा पडला

Sangli Irwin Bridge potholes : सांगलीतील आयर्विन पुलाचे उद्घाटन होऊन नऊ महिनेही झाले नसताना पावसामुळे पुलावरील डांबर उखडून मोठे खड्डे पडले आहेत. वळणावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
Sangli Irwin Bridge road damage

Sangli Irwin Bridge road damage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘आयर्विन’शेजारील पुलाचे उद्‍घाटन होऊन नऊ महिनेही झाले नाहीत, तोवर खड्डे पडायला सुरुवात झाली आहे. सांगलीवाडीहून पुलावर येताच वळणावरच मोठमोठे खड्डे पडले (Sangli Irwin Bridge road damage) आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचा गोंधळ उडत आहे. त्यामुळे याठिकाणी अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘नव्याचे नऊ दिवस’ या म्हणीचा प्रत्यय या माध्यमातून येत आहे.

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