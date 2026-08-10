सांगली : ‘आयर्विन’शेजारील पुलाचे उद्घाटन होऊन नऊ महिनेही झाले नाहीत, तोवर खड्डे पडायला सुरुवात झाली आहे. सांगलीवाडीहून पुलावर येताच वळणावरच मोठमोठे खड्डे पडले (Sangli Irwin Bridge road damage) आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांचा गोंधळ उडत आहे. त्यामुळे याठिकाणी अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘नव्याचे नऊ दिवस’ या म्हणीचा प्रत्यय या माध्यमातून येत आहे..सांगलीवाडीहून शहरात येण्यासाठी, तसेच अवजड वाहनांना ये-जा करण्यासाठी ‘आयर्विन’च्या शेजारीच नवीन पूल उभारण्यात आला. ६ नोव्हेंबर २०२५ ला उद्घाटन झाले. जूनपर्यंत हा रस्ता चांगला होता. मात्र जुलैमधील पावसाने पुलावरील डांबर निघून गेले आहे. पावसाच्या पाण्याला योग्य डहाळ नसल्याने नव्या पुलावर पावसाचे पाणी साचत आहे. त्याठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. डांबर निघून गेल्याने मोकळ्या झालेल्या खडीचे ढीग खड्ड्याच्या बाजूला साचले आहेत. त्यामुळे वाहनांना मोठा झटका बसत आहे..Kagal Peth Naka Highway : कागल-पेठनाका 65 किमी महामार्गाचे काम पुन्हा रखडले! 1200 कोटींचा नवा आराखडा; वाहनचालकांना आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार?.पुलावर पडलेले खड्डे हे वळणावर आहेत. सांगलीवाडीहून वेगात येणारे वाहन आधीच ७० ते ९० अंश कोनामध्ये वळते. वळणासह चढ पार करावा लागतो, त्यामुळे समोरून आलेल्या वाहनांचा अंदाज येत नाही, पुलावर येऊन वाहन स्थिरावते, तोवर पुन्हा पुलावर असलेले खड्डे काळजाचा ठोका चुकवत आहेत. पावसाळ्यात डांबरीकरणाचे काम हाती घेता येत नसले, तरी डांबर निघून गेल्याने मोकळी झालेली खडी वाहनधारकांना अडचणीची ठरत आहे, ती काढून घेण्याची तसदी सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेणार आहे का, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.घाईघाईत केले डांबरीकरणआष्टा, ईश्वरपूर नगरपालिकांची निवडणूक जाहीर होणार म्हणून घाईगडबडीत पुलावरील आणि पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. हा नवीन पूल त्या दोन्ही शहरांना जोडणारा असल्याने आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकू नये, म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी काकडे यांनी अधिकृतरीत्या पुलाचे उद्घाटन केले. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हजेरी लावली होती. महिनाभरातच महापालिकेची निवडणूक लागणार होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.