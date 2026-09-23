ईश्वरपूर (जि. सांगली) : प्रॉपर्टी कार्डावरील क्षेत्र दुरुस्तीचे प्रलंबित काम करून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वाळवा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक आणि मुख्यालय सहाय्यकास सांगली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ (ACB Action in Sangli) पकडले. सोनाली सचिन आवटी (वय ४७, रा. आष्टा) आणि सुनील गणपती पाटील (४८, रा. कोडोली, ता. पन्हाळा) अशी त्यांची नावे आहेत..तक्रारदाराच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीसाठी ईश्वरपूर येथील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केला होता. हे काम करण्यासाठी आवटी व पाटील यांनी तक्रारदाराकडे ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. याबाबत तक्रारदाराने १९ ऑगस्टला सांगली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली..Nandurbar Bribery Case : मुलावर गुन्ह्याची भीती दाखवून 40 हजारांची लाच घेताना पोलिसपाटील एसीबीच्या जाळ्यात; 'लाचलुचपत'च्या कारवाईने नंदूरबारमध्ये उडाली खळबळ.एसीबीच्या पथकाने पंचांसमक्ष लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. त्यावेळी सुनील पाटील याने सुरुवातीला एक लाख रुपयांची मागणी केल्याचे, तर सोनाली आवटी हिने कार्यालय प्रमुखांकडे काम सादर करून मंजूर करून घेण्यासाठी चर्चेनंतर ५० हजार रुपये मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर आज पथकाने सापळा रचला. तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपये स्वीकारताना काल दुपारी १.०५ वाजता आवटी व पाटील यांना ताब्यात घेतले..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर अधीक्षक डॉ. अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगलीच्या उपअधीक्षक यास्मिन इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई केली. पोलिस निरीक्षक योगेश चव्हाण यांच्यासह पथकातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.