पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ACB Trap : भूमी अभिलेखमधील दोघे लाच घेताना जाळ्यात; ईश्‍वरपुरात रचला सापळा, प्रॉपर्टी कार्डावर क्षेत्र दुरुस्तीसाठी घेतले 50 हजार

Sangli ACB traps two Bhumi Abhilekh officials : ईश्वरपूर येथील वाळवा भूमी अभिलेख कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड क्षेत्र दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सांगली एसीबीने सापळा रचून रंगेहाथ पकडले.
Sangli ACB trap exposes a ₹50,000 bribe case

Sangli ACB trap exposes a ₹50,000 bribe case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ईश्वरपूर (जि. सांगली) : प्रॉपर्टी कार्डावरील क्षेत्र दुरुस्तीचे प्रलंबित काम करून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वाळवा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक आणि मुख्यालय सहाय्यकास सांगली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ (ACB Action in Sangli) पकडले. सोनाली सचिन आवटी (वय ४७, रा. आष्टा) आणि सुनील गणपती पाटील (४८, रा. कोडोली, ता. पन्हाळा) अशी त्यांची नावे आहेत.

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