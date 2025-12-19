पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : पोलिस कारवाईच्या भीतीने पळून गेलेल्या युवकाचा विहिरीत पडून मृत्यू; जुगार खेळला असल्याची माहिती मिळाली अन्...

Incident Reported During Police Raid in Sangli : पोलिस छाप्याच्या भीतीने पळालेल्या १७ वर्षीय युवकाचा शेतातील विहिरीत पडून मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
ईश्वरपूर (सांगली) : पोलिस कारवाईच्या भीतीने पळून गेलेल्या एका युवकाचा विहिरीत पडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. करण पांडुरंग मस्के (वय १७, मस्के मळा, वाघवाडी, ता. वाळवा) असे मृताचे नाव आहे. त्याचे वडील पांडुरंग शिवाजी मस्के (वय ५६) यांनी ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात (Ishwarpur Police Station) फिर्याद दिली आहे. शनिवारी (ता. १३) रात्री ही घटना घडली.

