Sangli Jaggery Adulteration : सांगलीत एफडीएची धडक कारवाई! वसंतदादा मार्केट यार्डातून सव्वाचार लाखांचा भेसळयुक्त गूळ जप्त; तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये

सांगली : अन्न औषध प्रशासनाने मंगळवारी (ता. १८) वसंतदादा मार्केट यार्डात गुळातील भेसळीविरोधात कारवाई केली. गुळाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने सव्वाचार लाख रुपयांचा गूळ जप्त केला. गुळाचा दर्जा कमी आढळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात (FDA raid on adulterated jaggery in Sangli) आली. गुळात भेसळीचे प्रमाण अलीकडे प्रचंड वाढले आहे. साखर नको म्हणून गूळ खाणाऱ्यांसाठी हा धोकाच आहे. .अन्न-औषध प्रशासनाकडून याआधीही कारवाया व्हायच्या, मात्र दिवाळीच्या तोंडावरच त्याचा धडाका असायचा. इतर वेळी अन्न भेसळीकडे फार गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या विभागाच्या कारवाईचा वेग दहापटीने वाढला आहे. लोकही त्या कारवायांना घाबरू लागले आहेत. गूळ भेसळीकडे आजवर दुर्लक्ष केले गेले होते..आता मात्र प्रशासनाने त्याकडेही लक्ष ठेवले असून त्यातून काही गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे. मुद्दा एकच की, एका पेढीवर छापा टाकून ही कारवाई थांबता कामा नये. गुळात गंभीर भेसळ आढळली तर त्या गुऱ्हाळघरापर्यंत पोहोचून धडा शिकवण्याची हिंमत या विभागाने दाखवायला हवी. केवळ व्यापाऱ्यांवर कारवाई न होता, भेसळयुक्त गूळ निर्मात्यांना दणका बसणे गरजेचे आहे..Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय.गुळातील भेसळ नजरेत सापडत नाही. ती प्रयोगशाळेत तपासावी लागते. सामान्यतः गुळाचा रंग पाहून अंदाज येतो की यात बंदी असलेले घटक वापरलेले आहेत. ते वापरू नयेत. अन्यथा, कारवाई अटळ आहे. लोकांच्या आरोग्याशी अजिबात खेळ होता कामा नये.-रावसाहेब समुद्रे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न-औषध प्रशासन.गुळात भेसळ म्हणजे...नैसर्गिक उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या गुळामध्ये कमी दर्जाचे किंवा बाहेरील पदार्थ मिसळून त्याचे वजन, रंग किंवा गोडवा वाढवणे सामान्यतः भेसळीसाठी साखर किंवा साखरेचा पाक वापरला जातो. गोडवा व वजन वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. ग्लुकोज/कॉर्न सिरप - स्वस्त पर्याय म्हणून चुना - रंग व प्रक्रिया सुधारण्यासाठी; प्रमाण जास्त असल्यास हानिकारक सोडियम हायड्रोसल्फाइटसारखी रसायने - गुळाचा रंग अधिक पिवळा/फिकट करण्यासाठी कधी-कधी माती, स्टार्च किंवा इतर स्वस्त पदार्थ - वजन वाढवण्यासाठी वापरले जातात..Teacher Recruitment Update : सरकारी शाळांमध्ये 15,000 शिक्षकांची महाभरती; एकाच अर्जावरून अनेक पदांसाठी कसा कराल अर्ज? ऑनलाईन अर्जाची मुदत सात सप्टेंबरपर्यंत.शुद्ध गूळ कसा ओळखावा?शुद्ध गूळ साधारणपणे नैसर्गिक तपकिरी, गडद रंगाचा, विशिष्ट उसाच्या रसाचा वास असलेला आणि चवीला किंचित मातीसारखा/कारमेलयुक्त असतो. अतिशय चमकदार पिवळा किंवा असामान्यपणे स्वस्त गूळ असल्यास भेसळीची शक्यता तपासावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.