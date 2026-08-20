पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Jaggery Adulteration : सांगलीत एफडीएची धडक कारवाई! वसंतदादा मार्केट यार्डातून सव्वाचार लाखांचा भेसळयुक्त गूळ जप्त; तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये

Sangli jaggery adulteration case : सांगलीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डात अन्न औषध प्रशासनाने संशयित भेसळयुक्त गुळावर कारवाई करून सव्वाचार लाख रुपयांचा साठा जप्त केला. भेसळ करणाऱ्या उत्पादकांवरही कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
Sangli Market Yard jaggery adulteration news

Sangli Market Yard jaggery adulteration news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : अन्न औषध प्रशासनाने मंगळवारी (ता. १८) वसंतदादा मार्केट यार्डात गुळातील भेसळीविरोधात कारवाई केली. गुळाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने सव्वाचार लाख रुपयांचा गूळ जप्त केला. गुळाचा दर्जा कमी आढळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात (FDA raid on adulterated jaggery in Sangli) आली. गुळात भेसळीचे प्रमाण अलीकडे प्रचंड वाढले आहे. साखर नको म्हणून गूळ खाणाऱ्यांसाठी हा धोकाच आहे.

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