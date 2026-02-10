पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : जतमध्ये अनैतिक संबंधाच्या संशयावरुन 25 वर्षीय तरुणाचा दगड, विटांनी ठेचून निर्घृण खून; डोके, तोंड, छातीवर गंभीर वार

Sangli District Killed News Today : जत शहरातील बाजार समिती आवारात २५ वर्षीय तरुणाचा दगड व विटांनी ठेचून निर्घृण खून झाल्याने खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
जत (सांगली) : जत शहरातील बाजार समितीच्या आवारात पंचवीस वर्षीय तरुणाचा दगड व विटांनी ठेचून निर्घृण खून झाल्याची घटना उघडकीस आल्याने शहरात एकच खळबळ (Sangli Crime News) उडाली. मल्लेश सुरेश पुजारी (वय २५, रा. के. एम. हायस्कूलसमोरील झोपडपट्टी, जत) असे मृत तरुणाचे नाव असून, सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी ४.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. हा खून अनैतिक संबंधातून झाल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

