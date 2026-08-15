Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती

जत (जि. सांगली) : ‘‘जत तालुक्याच्या विकासासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मागणी करायची आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आपण ती पूर्ण करायची,’ असा अलिखित नियमच झाला (Devbhumi Jat gazette notification announcement) आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांत जतच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पडळकर यांनी मांडलेली ‘देवभूमी जत’ ही संकल्पना चांगली असून, या नामकरणाचे गॅझेट लवकरच प्रसिद्ध होईल,’’ अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे केली..जत नगरपालिकेच्या नूतन इमारतीसह विविध विकासकामांचा प्रारंभ पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाला. अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत होते. नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र आरळी यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते..पाटील म्हणाले, ‘‘जत तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने रोडमॅप तयार करावा. त्यासाठी एजन्सी नियुक्त करून प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा तयार करावा. टप्प्याटप्प्याने गावांचा चौफेर विकास करण्यासाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठीही विशेष प्रयत्नांची गरज आहे.’’.Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 75 एकर जागेचा मार्ग मोकळा! निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम; 16 ऑगस्टला होणार मोठी घोषणा?.‘श्वेतपत्रिका काढा’आमदार पडळकर यांनी विरोधकांवर टीका करत, ‘‘तुमच्या जन्मात जेवढा विकास झाला नाही, तेवढा विकास मी करून दाखवतो. तुमची श्वेतपत्रिका काढा आणि माझ्या दीड वर्षातील विकासकामांची श्वेतपत्रिका पाहा,’’ असे आव्हान त्यांनी दिले..जतची ‘दुष्काळी’ ओळख कायमची पुसून टाकायची असून, म्हैसाळ योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. विस्तारित योजनेला अतिरिक्त पाइपलाइन जोडण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून ९१९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. क्रीडा संकुलासाठी ७२ कोटींचा आराखडा तयार असून, शहरासाठी सुमारे १०० कोटींची भुयारी गटार योजना मंजूर होत आहे. रात्री वस्त्यांना वीजपुरवठ्यासाठी २० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. उमदी एमआयडीसीचा पाठपुरावा सुरू असून, केंद्राच्या मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प जतला मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांकडे केल्याचे पडळकर यांनी सांगितले..CM Devendra Fadnavis : शिवसेना शिंदेंचीच अन् राष्ट्रवादी अजितदादांची! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर CM फडणवीसांचे भाकीत; राजकीय वर्तुळात चर्चा.‘दीड वर्षांत अभूतपूर्व विकास’आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘‘गेल्या ५० वर्षांत जेवढा विकास झाला नाही, तेवढा विकास पडळकर यांनी दीड वर्षांत करून दाखवला आहे. जतची ओळख ‘देवभूमी जत’ अशी व्हावी.’’.विमानतळासाठीही पाठपुरावाजत-कवठेमहांकाळ सीमेवर विमानतळ उभारण्याच्या मागणीचा पडळकर यांनी पुनरुच्चार केला. पाटील म्हणाले, ‘‘मी गमतीने विमानतळ मागा, असे म्हटले होते; गोपीचंद यांनी तेही मनावर घेतले.’’ सीमेवर ३०० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची हमी देत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे..प्रमुख विकासकामेजत नगरपरिषदेची १० कोटींची नूतन इमारत, १५ कोटींचे आरटीओ स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र, एक कोटींचे नमो उद्यान व अभ्यासिका आणि ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय या कामांचा प्रारंभ करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.