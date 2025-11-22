पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli crime News: गोपनीय माहितीनंतर जत पोलिसांचा सापळा सहा देशी पिस्तूल, काडतुसे व दुचाकीसह ३.४६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Jat Crime: जतमध्ये धडाकेबाज कारवाई! देशी बनावटीची सहा पिस्तूल आणि काडतुसे जप्त; ३.४६ लाखांचा मुद्देमाल उघड
Jat Crime

Jat Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जत: शहरात बेकायदेशीरपणे विक्रीसाठी आणलेली देशी बनावटीचे सहा पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जत पोलिसांनी सापळा रचून जप्त केली. जप्त मुद्देमालाची किंमत सुमारे तीन लाख ४६ हजार इतकी आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
police
Paschim maharashtra
police case
Action
weapons
Pistol
jat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com