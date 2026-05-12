पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Wall Collapse : मरगुबाई देवीच्या धार्मिक कार्यक्रमाला गालबोट; वादळी वाऱ्यामुळे अंगावर चिरा-विटांची भिंत कोसळून 5 ते 6 भाविक ठार, 12 जण जखमी

Sangli Motevadi wall collapse news : सांगलीतील मोटेवाडी येथे जत्रेदरम्यान वादळी वाऱ्यामुळे भिंत कोसळून ५ ते ६ भाविकांचा मृत्यू झाला असून १० ते १२ जण जखमी झाले आहेत.
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Sangli Jat Motevadi Wall Collapse : सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील मोटेवाडी गावात जत्रेदरम्यान एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. सायंकाळच्या सुमारास आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे भिंत कोसळून ५ ते ६ भाविकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तसेच या घटनेत १० ते १२ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

