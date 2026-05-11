Mahavitaran Clerk Killed Case : सांगली हादरली! महावितरणच्या लिपिकाचा गोळ्या झाडून निर्घृण खून, संखमध्ये मध्यरात्री थरार

जत (सांगली) : संख (ता. जत) येथील परिसर रविवारी पहाटे गोळीबाराच्या थरारक घटनेने (Sangli Jat shooting incident news) हादरला. महावितरणमध्ये लिपिक असलेल्या संतोषकुमार शिवाप्पा बिरादार (वय ४२, रा. संख) यांचा दोन संशयितांनी जवळून पिस्तुलातून गोळ्या झाडून निर्घृण खून केला. ही घटना (काल) शनिवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास पांडोझरी हद्दीतील त्यांच्या राहत्या घरी घडली. .उमदी पोलिसांनी तीन तासांत मुख्य संशयित महांतेश मल्लया स्वामी (वय ३५, दरिबडची, ता. जत) व रोहित ऊर्फ नागेश बाळू जगदाळे (वय २२, शंभर फुटी रस्ता, त्रिमूर्ती कॉलनी, पोळ मळा विश्रामबाग, सध्या जाडरबोबलाद, ता. जत) यांना अटक केली आहे..Beed Land Scam : बदलीनंतरही आरोपींसोबत 'लोकेशन' झालं ट्रेस! बीडचा भूसंपादन घोटाळा सनदी अधिकारी अविनाश पाठकांना कसा नडला? वाचा इनसाईड स्टोरी.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, संतोषकुमार बिरादार पांडोझरी हद्दीत दोन एकर शेतजमीन खरेदी करून तेथे स्लॅबचे घर बांधले होते. पत्नी, मुलगा व दोन मुलींसह ते राहत होते. शनिवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास दुचाकीवरून आलेल्या दोन संशयितांनी झोपलेल्या संतोषकुमार यांच्यावर पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्या. जखमी बिरादार यांचा रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मृत्यू झाला..दरम्यान, मुख्य संशयित महांतेश स्वामी जाडरबोबलाद-माडग्याळ रस्त्यालगत शेतात लपल्याची माहिती मिळाली. पथकाने सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने रोहित सोबत खून केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर दुसऱ्या संशयितालाही अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.