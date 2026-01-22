Talathi Bribery Caught : पंचायत समितीच्या उमेदवारी अर्जासाठी दोनशे रुपयांची मागणी, लाचखोर तलाठ्याचा 'करेक्ट कार्यक्रम'

Talathi Bribery Caught Red Handed : पंचायत समितीच्या उमेदवारी अर्जासाठी दोनशे रुपयांची लाच घेताना कवठेमहांकाळ तहसील कार्यालयातील महसूल सहायकाला बुधवारी रंगेहाथ पकडले. सुभाष बाबासो पाटील (वय ५४, रा. इरळी, ता. कवठेमहांकाळ) असे त्याचे नाव असून, त्याच्याविरुद्ध कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई सांगलीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार त्यांच्या पत्नीच्या नावे पंचायत समिती निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी कवठेमहांकाळ येथील तहसील कार्यालयात गेले. तक्रारदारांनी मंगळवारी तहसील कार्यालयात पंचायत समिती निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे चौकशी केल्यावर अर्ज देणाऱ्या कर्मचाऱ्याने प्रत्येक अर्जाचे १०० रुपयेप्रमाणे पैसे द्यावे लागतील, असे सांगितले..तक्रारदाराने कर्मचाऱ्यास त्या १०० रुपयांची पावती आपण देता का, अशी विचारणा केली असता अशी पावती दिली जात नसल्याचे सांगितले होते. तो कर्मचारी प्रत्येक उमेदवाराकडून अर्जासाठी १०० रुपये घेत होता, पण पावती देत नव्हता. त्या रकमेची नोंदही रजिस्टरला घेत नव्हता. त्यामुळे तो रक्कम लाच स्वरूपात स्वीकारत असल्याबाबतचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने बुधवारी पथकास दिला होता..तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने तहसील कार्यालय येथे पडताळणी कारवाई केली असता लोकसेवक सुभाष पाटील (महसूल सहायक) यांनी तक्रारदार यांच्या पत्नीच्या नावे पंचायत समिती निवडणुकीचा २ अर्ज देण्यासाठी प्रत्येकी १०० रुपयांप्रमाणे २०० रुपये लाचेची मागणी केली..Fake Talathi Fraud : 'मी तुमच्या गावचा तलाठी' म्हणत लुटले; आळेफाटा पोलिसांनी सराईत भामट्याला ठोकल्या बेड्या!.तक्रारदाराकडून २०० रुपये रक्कम स्वीकारली असता त्याला रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक यास्मिन इनामदार, निरीक्षक किशोरकुमार खाडे, निरीक्षक योगेश चव्हाण, अंमलदार प्रीतम चौगुले अजित पाटील, पोपट पाटील, उमेश जाधव, सलीम मकानदार, सुदर्शन पाटील, सीमा माने, सागर नायकुडे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.